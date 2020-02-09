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Крутой: Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам

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  • 9.02.2020, 15:56
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Крутой: Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Первый вице-премьер белорусского правительства прокомментировал переговоры Путина и Лукашенко.

Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой прокомментировал журналистам итоги прошедших 7 февраля переговоров на «высшем уровне» в Сочи. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, передает БелТА.

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали Лукашенко, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал Дмитрий Крутой.

По его словам, президент России Путин согласился с этим подходом. "Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше", - уточнил первый вице-премьер.

Первый вице-премьер также рассказал, что, как показали январские дебаты, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный.


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