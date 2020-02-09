Куда белорусам поехать на незабываемые выходные в ЕС и Украине

Куда белорусам поехать на незабываемые выходные в ЕС и Украине1
- 9.02.2020, 16:27
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Такое путешествие способно переключить внимание с работы и забот, а также подарить новые эмоции и впечатления.
Пойти в любимый ресторан, устроить ужин дома или отправиться в путешествие — вариантов проведения 14 февраля множество, пишет nv.ua.
День всех влюбленных — это не только праздник, но и еще один повод провести время с любимым человеком, прогуляться по улочкам незнакомого города или попробовать новые блюда. Путешествие на уикенд способно переключить внимание с работы и забот, а также подарить новые эмоции и впечатления.
Вариантов для короткой поездки на День Валентина множество, но есть города, которые просто созданы для романтичных прогулок. Журналисты предлагают пять городов в Европе и Украине, в которые можно сбежать со второй половинкой.
Прага
Прага — это город узких улочек и величественных мостов. Прагу считают одним из красивейших городов Европы. Особая атмосфера средневековья со старинными площадями и замками помогает окунуться в мир романтики. Средневековый Карлов мост со статуей святого Яна Непомуцкого хранит старинную романтичную легенду. По поверью, если загадать желание и прикоснуться к статуе, святой Ян исполнит его.
Венеция
Венеция — это город, в котором даже воздух пропитан романтикой. Поездка на гондоле, прогулка по Мосту Вздохов или ужин в венецианском ресторане останутся в памяти пары навсегда.
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Париж
День всех влюбленных — идеальный повод для романтического путешествия в Париж. Кто-то скажет, что это банально, но все же Париж — это город любви. Прогулка по Елисейским полям и Садам Тюильри, завтрак в парижской кофейне, круиз по Сене или дегустация французских вин — все эти моменты могут стать прекрасными воспоминаниями для влюбленных.
Каменец-Подольский
Небольшой старинный город со скалистым каньоном, крепостью и большим количеством зданий 11−19 века. Влюбленные часто посещают Каменец-Подольский, чтобы погулять по древним улочкам и насладиться видами на Смотричский каньон.
В городе много уютных отелей, отдых в которых позволит ощутить романтическую обстановку Дня всех влюбленных.
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Привіт ЛИСТОПАД!!!З п'ятницею друзі. #доброеутро #ноябрь #осень #камянецьподільський #каменецподольский #україна #твоємісто #tvoemisto #life #kamianetspodilskyi #amazing #autumn #november #hellonovember #citymoments #kamyanetspodilsky #goodmorning #friday #liketime #like4like #likeforlikes #beautiful
Буковель
Буковель — прекрасное место, чтобы покататься на лыжах и снегоходах, вместе посетить SPA и массаж или просто насладиться красотой природы и свежим воздухом. Иногда влюбленным не нужно искать романтику в особом городе, нужно сосредоточиться на себе. Буковель — идеальное место, чтобы вместе помолчать и отдохнуть от городской суеты.
Буковель — один из самых известных горнолыжных курортов Украины. Влюбленные могут найти для себя как пятизвездочный отель, так и виллу или апартаменты.