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Куда белорусам поехать на незабываемые выходные в ЕС и Украине

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  • 9.02.2020, 16:27
  • 1,993
Куда белорусам поехать на незабываемые выходные в ЕС и Украине

Такое путешествие способно переключить внимание с работы и забот, а также подарить новые эмоции и впечатления.

Пойти в любимый ресторан, устроить ужин дома или отправиться в путешествие — вариантов проведения 14 февраля множество, пишет nv.ua.

День всех влюбленных — это не только праздник, но и еще один повод провести время с любимым человеком, прогуляться по улочкам незнакомого города или попробовать новые блюда. Путешествие на уикенд способно переключить внимание с работы и забот, а также подарить новые эмоции и впечатления.

Вариантов для короткой поездки на День Валентина множество, но есть города, которые просто созданы для романтичных прогулок. Журналисты предлагают пять городов в Европе и Украине, в которые можно сбежать со второй половинкой.

Прага

Прага — это город узких улочек и величественных мостов. Прагу считают одним из красивейших городов Европы. Особая атмосфера средневековья со старинными площадями и замками помогает окунуться в мир романтики. Средневековый Карлов мост со статуей святого Яна Непомуцкого хранит старинную романтичную легенду. По поверью, если загадать желание и прикоснуться к статуе, святой Ян исполнит его.

Венеция

Венеция — это город, в котором даже воздух пропитан романтикой. Поездка на гондоле, прогулка по Мосту Вздохов или ужин в венецианском ресторане останутся в памяти пары навсегда.

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Публикация от Фотограф Италия 📸 Italy 🇮🇹 (@lenailyanova)

Париж

День всех влюбленных — идеальный повод для романтического путешествия в Париж. Кто-то скажет, что это банально, но все же Париж — это город любви. Прогулка по Елисейским полям и Садам Тюильри, завтрак в парижской кофейне, круиз по Сене или дегустация французских вин — все эти моменты могут стать прекрасными воспоминаниями для влюбленных.

Каменец-Подольский

Небольшой старинный город со скалистым каньоном, крепостью и большим количеством зданий 11−19 века. Влюбленные часто посещают Каменец-Подольский, чтобы погулять по древним улочкам и насладиться видами на Смотричский каньон.

В городе много уютных отелей, отдых в которых позволит ощутить романтическую обстановку Дня всех влюбленных.

Буковель

Буковель — прекрасное место, чтобы покататься на лыжах и снегоходах, вместе посетить SPA и массаж или просто насладиться красотой природы и свежим воздухом. Иногда влюбленным не нужно искать романтику в особом городе, нужно сосредоточиться на себе. Буковель — идеальное место, чтобы вместе помолчать и отдохнуть от городской суеты.

Буковель — один из самых известных горнолыжных курортов Украины. Влюбленные могут найти для себя как пятизвездочный отель, так и виллу или апартаменты.


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