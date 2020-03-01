Иран предложил Турции встретиться по Идлибу без России 3 1.03.2020, 10:42

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ХАСАН РУХАНИ

Президент страны созвонился с Эрдоганом.

Иран предложил Турции провести встречу по Идлибу без участия России, сообщает «Анадолу».

С соответствующим предложением выступил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба администрации президента Ирана.

По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.