Иран предложил Турции встретиться по Идлибу без России

Иран предложил Турции встретиться по Идлибу без России3
- 1.03.2020, 10:42
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Президент страны созвонился с Эрдоганом.
Иран предложил Турции провести встречу по Идлибу без участия России, сообщает «Анадолу».
С соответствующим предложением выступил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба администрации президента Ирана.
По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.