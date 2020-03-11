Израильский врач: Беларусь уже не справилась с коронавирусом 15 11.03.2020, 15:52

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Фото: ТАСС

Количество инфицированных будет расти.

Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Любовь Клишевич три года назад переехала в Израиль. Сейчас она семейный врач в Ашкелоне. Любовь рассказала о том, почему белорусам серьезнее остальных нужно относиться к вспышке вируса COVID-2019, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

- Вы имеете опыт медицинского работника, как в Беларуси, так и в Израиле. Расскажите пожалуйста, в чем заключается принципиальный подход в борьбе с коронавирусом Израиля и Беларуси?

- Знаете в чем самое большое отличие? В открытости. В Израиле не скрывают любую информацию, в отличие от Беларуси. Предупрежден, значит вооружен. Если в Беларуси будет вспышка кори, например, это не будет разглашаться, вся информация исключительно между собой. Сотрудники получат памятки и предупреждение о неразглашении.

Здесь одинаковое отношение к пациенту. В РБ отношение к платнику и бесплатнику, пациенту в роддоме, например - это небо и земля. Поэтому плохо, что Беларусь не вводит страховую медицину. Не пришлось бы Лукашенко кричать о том, что «белорусы лечатся бесплатно», хотя все мы прекрасно об этой «бесплатности» осведомлены.

Уровень жизни конечно, тоже фактор, и сравнивать тут нечего. Уборщица в Израиле вполне может позволить себе уикенды, а страховка обеспечит ей медицинскую помощь на уровне. В Беларуси это что-то из разряда фантастики.

Израиль принял меры резко, при чем жесткие: карантин для всех на 14 дней. Конечно для государства это большие убытки: туристов нет, арендаторы квартир остались без прибыли, соответственно в казну не поступают налоги.

Отличие, как это не печально в том, что для Израиля жизнь и здоровье первоочередные, главная ценность, в отличии от Беларуси.

- Справится ли Беларусь с полномасштабной эпидемией в случае, если она начнется?

- Беларусь уже не справилась. Это будет апокалипсис. Для недопущения эпидемии границы должны быть полностью закрыты, это нужно было сделать еще вчера! Польша рядом, Россия. Нужно отменять массовые мероприятия, закрывать учебные заведения на карантин. И делать это нужно было давно. Так как в Беларуси отсутствовали своевременные меры по недопущению распространения коронавируса, количество инфицированных будет стремительно расти.

Куда будут помещать всех зараженных? Где брать аппараты искусственной вентиляции легких? Кто будет вырабатывать критерии о том, кого лечить в первую очередь, в условиях элементарной нехватки койкомест?

Работая в медицине Израиля, я критически оцениваю заявления Минздрава Беларуси, о том, что ситуация с распространением коронавируса под контролем. Есть с чем сравнить. Контролировать теоретически и практически - разные вещи.

- Что вы посоветуете белорусам?

- Изобретать велосипед не буду. Старайтесь избегать общественных мест массового скопления людей, мойте руки как можно чаще.