Скажите правду! 17 11.03.2020, 16:54

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Лукашенко и его чиновники делают вид, что у нас все в порядке.

Кабинет министров Украины ввел карантин в стране в связи со вспышкой коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений и запрещение массовых собраний более 200 человек. Закрывается авиасообщение с некоторыми странами, передает телеграм-канал «Баста».

Власти Польши Польше, где подтверждены 25 случаев заражения вирусом, запретили массовые мероприятия. Школы, детские сады и университеты будут закрыты. Обсуждается возможность переноса выборов. Введен дополнительный медицинский контроль на границах с Германией, Чехией, Украиной, Беларусью и Литвой.

Литовские власти сегодня проводят экстренную пресс-конференцию, чтобы предоставить СМИ и общественности больше информации. По словам министра здравоохранения, расширен круг людей, которых проверяют на коронавирус. Будут проверять не только тех, кто был в странах, где зафиксированы очаги инфекции, но и тех, у кого зафиксирована пневмония неясного происхождения.

Казахстан, режим правления в котором не сильно отличается от белорусского, массово отзывает своих студентов из Минска из-за коронавируса.

Лукашенко и его чиновники молчат и делают вид, что у нас все в порядке.

Первейшая задача любых властей – обеспечить безопасность граждан. Гарантировать людям право на жизнь.

Вам плевать на народ? Да, мы знаем, но хотя бы имейте смелость рассказать о том, что происходит в стране. Никто уже не верит, что в Беларуси всего девять случаев коронавируса. Самолеты из Китая приземляются в минском аэропорту ежедневно, проверки – никакой, граница на востоке открыта, медицина уничтожена.

Министр здравоохранения Караник, перестаньте играть в молчанку. Боитесь что-то делать без одобрения диктатора? Так наберитесь мужества и дайте хотя-бы минимальную информацию. Прекратите терроризировать главврачей больниц и требовать от них скрывать информацию о коронавирусе.

Скажите правду! Мы уж сами придумаем, как себя защитить!