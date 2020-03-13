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Эффективность циклической экономики в Европе выросла в 1,5 раза

  • 13.03.2020, 9:59
Эффективность циклической экономики в Европе выросла в 1,5 раза

На первом месте по переработке вторсырья находятся Нидерланды.

Количество вторсырья, используемого в странах Евросоюза, выросло почти в 1,5 раза за последние 15 лет. В 2004 году всего 8% использованных материалов приходились на вторсырье, а по последним данным – больше 11%. Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.

Больше всего в замкнутом цикле используется металлов: почти 22% всей металлической продукции – это переработанные старые изделия. На втором месте оказались минералы (стекло или кварц) – почти 15%. Замыкают тройку лидеров органические материалы, в том числе бумага и древесина: среди них доля повторно использованных материалов составляет 9%.

Активнее всего вторсырье используют в Нидерландах (там на него приходится 30% всех материалов). Следом идут Франция, Бельгия и Италия (от 16% до 18%).

Экономия и повторное использование ресурсов – главные принципы так называемой циклической экономики (то есть экономики без отходов), к которой стремятся многие страны ЕС. Например, в Нидерландах безотходную экономику планируют создать к 2050 году. А главной преградой на этом пути, по мнению специалистов, становится общество потребления.


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