Белорус, скрывший посещение Италии, мог заразить почти 100 человек коронавирусом 13.03.2020, 14:47

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Официально в Беларуси выявлено 27 случаев коронавируса.

Гражданин Беларуси, посетивший Италию и скрывший эту информацию от медиков, поставил под угрозу заражения коронавирусом более 90 человек, заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики министерства здравоохранения Инна Карабан, передает interfax.by.

"Наш пациент, который не признался в том, что он был в Италии, не вызвал врача на дом, когда у него появились симптомы заболевания, и продолжал посещать родственников, друзей, ходил на дни рождения. По этому очагу нам пришлось изолировать 91 человека", - сказала Карабан на брифинге в пятницу в Минске.

Она отметила, что сын этого пациента, все это время контактировавший с зараженным отцом, продолжал посещать занятия в вузе и "был в какой-то период времени, скорее всего, носителем коронавируса и, конечно, передал вирус".

По словам Карабан, если бы мужчина не скрыл информацию о посещении Италии и вовремя обратился бы за медпомощью, то контактных с ним лиц было бы намного меньше.

Как сообщалось, в понедельник в Минске был выявлен пациент с пневмонией в состоянии средней степени тяжести, скрывший от врачей, что находился в Северной Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда он попал в больницу с пневмонией, ему сделали тест на коронавирус и он оказался положительным.

По данным Минздрава на 13 марта, в Беларуси выявлено 27 случаев коронавируса.