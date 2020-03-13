закрыть
13 марта 2020, пятница, 14:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Белорус, скрывший посещение Италии, мог заразить почти 100 человек коронавирусом

  • 13.03.2020, 14:47
Белорус, скрывший посещение Италии, мог заразить почти 100 человек коронавирусом
Иллюстрационное фото

Официально в Беларуси выявлено 27 случаев коронавируса.

Гражданин Беларуси, посетивший Италию и скрывший эту информацию от медиков, поставил под угрозу заражения коронавирусом более 90 человек, заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики министерства здравоохранения Инна Карабан, передает interfax.by.

"Наш пациент, который не признался в том, что он был в Италии, не вызвал врача на дом, когда у него появились симптомы заболевания, и продолжал посещать родственников, друзей, ходил на дни рождения. По этому очагу нам пришлось изолировать 91 человека", - сказала Карабан на брифинге в пятницу в Минске.

Она отметила, что сын этого пациента, все это время контактировавший с зараженным отцом, продолжал посещать занятия в вузе и "был в какой-то период времени, скорее всего, носителем коронавируса и, конечно, передал вирус".

По словам Карабан, если бы мужчина не скрыл информацию о посещении Италии и вовремя обратился бы за медпомощью, то контактных с ним лиц было бы намного меньше.

Как сообщалось, в понедельник в Минске был выявлен пациент с пневмонией в состоянии средней степени тяжести, скрывший от врачей, что находился в Северной Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда он попал в больницу с пневмонией, ему сделали тест на коронавирус и он оказался положительным.

По данным Минздрава на 13 марта, в Беларуси выявлено 27 случаев коронавируса.


популярное за неделю

Мнение

Спасти жизни людей!
Спасти жизни людей! Николай Статкевич
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский