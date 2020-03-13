Что пишут в социальных сетях люди о коронавирусе в Беларуси 1 13.03.2020, 18:11

Все страны объявляют карантин, только мы – «герои».

Введение карантина из-за коронавируса – одна из главных тем, которую обсуждают пользователи соцсетей. Пресс-служба «Европейской Беларуси» собрала небольшую часть комментариев подписчиков группы гражданской кампании в «Фейсбуке».

Людмила Ступень: В нашей стране ничему нельзя удивляться. Все с ног на голову. Не как у людей. Складывается впечатление, что белорусы - роботы, их ничего не возьмёт. Америка выделила на борьбу с короновирусом 8 миллиардов долларов. А у нас все хорошо. Все закрыли границы, мы - нет. На границе нет никаких антисептиков, не проверяют температуру. Лично спрашивала, почему этого не делаете? Оказывается, у нас нет специальных термометров! Зато самолёт с нужным грузом отправили в Китай!

Александр Бежик: Напоминает аналогичную ситуацию апреля - мая 1986 года с намеренным скрытии опасности.

Надежда Муравьева: Не могу молчать. Моя дочь живёт на севере Италии. Пару-тройку недель назад они тоже были полны оптимизма и не верили в серьезность ситуации. Говорили, что это все происки СМИ - нагнетают ситуацию, кому-то это выгодно и т.д, Думали, что их это не коснется. Так вот, в их маленькой деревушке, которая находится в горах и можно сказать, отрезана от больших населенных пунктов, где соблюдаются все меры предосторожности карантинной зоны - первая смерть. Сейчас у них оптимизма уже нет. Есть страх за себя, за жизнь близких и родных людей которые рядом и за жизнь близких и родных, которые далеко, за нас.

Светлана Некрасова: Такова ценность людей у диктаторов, чему тут удивляться? Так всегда было. Берегите люди себя сами, как можете.

Геннадий Мерчи: Первое: вы о нем узнаете когда уже будет поздно. Будут списывать на пневмонию и скрывать насколько это будет возможно. Это как с Чернобылем, узнали через неделю. Второе: у нас медицина совершенно не готова с ним бороться. Например, просто будет не хватать аппаратов искусственного дыхания. В поликлиниках записи на следующую неделю, и объявления, что с температурой к другому входу. Третье: низкий уровень культуры, не все и не всегда моют руки после пребывания в общественных местах, не обращаются к врачу, при первых симптомах, больные не носят маски и т.д. Можно еще много что перечислять. А если наши чиновники займутся, то устроят, как всегда, показуху и разворуют выделенные средства.

Александр Скачек: Когда идёт обсуждение этого вопроса, всегда пишу о закрытии границ. Но находятся такие, которые категорически против. Пытаюсь узнать, что за люди. Оказывается, это те, кто делает визы, туры на отдых, занимается торговлей. Для них главное - деньги, а не безопасность людей и государства.

Качицкая Валентина: Возмутительно! В нашей стране не жалко людей, главное - деньги! И не надо ссылаться на то, что у нас бедная страна! Просто нет желания оградить народ от смертей, особенно людей в возрасте, которые имеют сопутствующие заболевания! Плакать и кричать хочется от безысходности! Все страны объявляют карантин, только мы – «герои»! Что Украина богаче? А она закрывает детсады, школы, ВУЗы, хотя в Киеве пока нет заболевших. Нет ничего ценнее человеческой жизни!