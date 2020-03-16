Белорусский Минздрав снова молчит 51 16.03.2020, 8:35

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Есть что скрывать?

15 марта белорусский Минздрав не опубликовал информацию о количестве заразившихся коронавирусом в стране. Единственное, что появилось в пресс-службе белорусского министерства — странное объяснение, в котором названы причины, по которым в Беларуси не вводится полномасштабный карантин.

В соседней Польше информация об инфицированных коронавирусом появляется несколько раз в день. Глава здравоохранения и премьер-министр выступают с официальными заявлениями по телевидению. Почему же белорусские власти позволяют себе действовать подобным образом? Есть что скрывать?

На сегодняшний день, по информации, которую Минздрав сообщил 14 марта, COVID-19 в Беларуси выявлен у 27 граждан. Из них первые три уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, 5 студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика. Также есть информация, что сразу у трех белорусских конькобежцев подозрение на коронавирус.