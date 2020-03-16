«Скажите Лукашенко, что от вируса в шкафу не спрячешься» 41 16.03.2020, 9:46

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26 лет самообмана не проходят даром.

Диктатор, кажется, возомнил себя белорусским аналогом Чака Норриса и считает, что ему все по плечу. Что он физически не может заболеть коронавирусом, а наоборот - коронавирус наверняка заболеет "лукашенко" и погибнет. Или испугается и просто обойдет Беларусь стороной, пишет для пресс-службы "Европейская Беларусь" блогер и активист гражданской кампании Андрей Войнич.

Давно знал, что обращаться к Лукашенко бессмысленно. За последнюю неделю в этом убедились все белорусы, ставшие в буквальном смысле заложниками.

Остается еще небольшая вероятность того, что кто-то из ближайшего окружения наберется смелости и скажет безумцу, что он не всесилен, что вирусу плевать на статусы, политику, манию величия и чины. Он не умеет читать, считать, льстить и преклоняться. Вирус просто убивает все, что не сопротивляется. От него в шкафу не спрячешся.

Благодаря диктатору в стране не осталось компетентных и авторитетных эпидемиологов и вирусологов. Белорусская медицина бессильна перед серьезной пандемией. Понятен страх Лукашенко перед тем, что люди поймут. Но сделать элементарные шаги – ввести карантин в учебных заведениях и на крупных предприятиях – абсолютно реально.

Да, соберитесь с духом и напомните ему, что он не мессия, а неумелый правитель, чем-то похожий на тот самый вирус. Он так же запустил в Беларусь свою РНК трусости, самоцензуры и молчания. От него так же сложно избавиться. Но можно. И эта вероятность намного более реальна.