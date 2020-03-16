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В Беларуси заявили об отсутствии решения закрыть границу с РФ

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  • 16.03.2020, 10:46
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В Беларуси заявили об отсутствии решения закрыть границу с РФ

Белорусских пограничников на границе с Россией нет.

Погранкомитет Беларуси пока не принимал решений о закрытии границы с Россией для передвижения людей.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя белорусского ведомства Антона Бычковского.

«Госпогранкомитет пока конкретных решений не принимал», — заявил он, добавив, что белорусских пограничников на границе с Россией пока нет.

По его словам, если Минск решит контролировать пропуск людей через российско-белорусскую границу, то это решение будет приниматься на уровне правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее распорядился закрыть границу с Беларусью для передвижения людей для предотвращения массового распространения коронавируса.


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