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В Витебском парке разлили более килограмма ртути

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  • 16.03.2020, 10:58
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В Витебском парке разлили более килограмма ртути
Иллюстрационное фото onliner.by

Спасатели собрали 1100 граммов элемента.

15 марта в 14-50 спасателям поступило сообщение об обнаружении розлива ртути на асфальтированной площадке на улице Мазуринской в парке им. Советской Армии в Витебске. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что на асфальтированной площадке на площади 3 квадратных метров была разлита ртуть.

Работниками пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» были произведены демеркуризационные работы, собрано 1100 граммов ртути, никто не пострадал. Собранное вещество находится в подразделении МЧС и будет утилизировано в соответствии с действующими требованиями.


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