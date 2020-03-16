Бывшего вице-премьера Калинина отправили послом в Молдову

Бывшего вице-премьера Калинина отправили послом в Молдову5
- 16.03.2020, 13:30
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У Лукашенко сегодня был «кадровый понедельник».
16 марта Лукашенко назначил:
Крупко Ивана - министром сельского хозяйства и продовольствия;
Субботина Александра - помощником правителя - инспектором по Могилевской области;
Калинина Анатолия - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.
Анатолий Калинин пришел в большую власть в 2009 году, когда стал помощником диктатора – главным инспектором по Минску.
В декабре 2010 года он был назначен заместителем премьер-министра Беларуси и продержался в этой должности до августа 2018 года, когда Лукашенко решил обновить состав правительства, назначив премьер-министром Сергея Румаса, а также заменив почти всех его заместителей. Решение было принято по итогам скандальной поездки Лукашенко в Оршанский район.
Также Лукашенко сегодня дал согласие на назначение ряда чиновников и верстальщиков. В частности:
Городецкого Дмитрия - заместителем председателя Брестского облисполкома;
Левковича Сергея - первым заместителем председателя Минского облисполкома;
Кручанова Александра - заместителем председателя Минского облисполкома;
Трущенко Юрия - заместителем председателя Минского горисполкома;
Полуяна Михаила - председателем Барановичского райисполкома;
Баценко Михаила - председателем Малоритского райисполкома;
Унукович Галины - председателем Бешенковичского райисполкома;
Коваленка Олега - председателем Докшицкого райисполкома;
Мороза Игоря - председателем Сенненского райисполкома;
Садовского Андрея - председателем Дятловского райисполкома;
Версоцкого Александра - председателем Свислочского райисполкома;
Юргевича Владимира - председателем Минского райисполкома;
Ратомского Андрея - председателем Смолевичского райисполкома;
Суходольского Александра - председателем Бобруйского райисполкома;
Трушкина Александра - председателем Краснопольского райисполкома;
Куксенкова Михаила - председателем Хотимского райисполкома;
Михеенко Александры - председателем Чериковского райисполкома;
Шашка Дмитрия - главой администрации Первомайского района Минска;
Хильмана Сергея - главой администрации Советского района Минска;
Страздина Дмитрия - генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";
Богдан Елены - заместителем министра здравоохранения;
Громады Валерия - заместителем министра культуры;
Годяцкого Владимира - председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
Мельникова Александра - членом Гомельского облисполкома;
Щековича Александра - членом Минского горисполкома.