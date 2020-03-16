Бывшего вице-премьера Калинина отправили послом в Молдову 5 16.03.2020, 13:30

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АНАТОЛИЙ КАЛИНИН

У Лукашенко сегодня был «кадровый понедельник».

16 марта Лукашенко назначил:

Крупко Ивана - министром сельского хозяйства и продовольствия;

Субботина Александра - помощником правителя - инспектором по Могилевской области;

Калинина Анатолия - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

Анатолий Калинин пришел в большую власть в 2009 году, когда стал помощником диктатора – главным инспектором по Минску.

В декабре 2010 года он был назначен заместителем премьер-министра Беларуси и продержался в этой должности до августа 2018 года, когда Лукашенко решил обновить состав правительства, назначив премьер-министром Сергея Румаса, а также заменив почти всех его заместителей. Решение было принято по итогам скандальной поездки Лукашенко в Оршанский район.

Также Лукашенко сегодня дал согласие на назначение ряда чиновников и верстальщиков. В частности:

Городецкого Дмитрия - заместителем председателя Брестского облисполкома;

Левковича Сергея - первым заместителем председателя Минского облисполкома;

Кручанова Александра - заместителем председателя Минского облисполкома;

Трущенко Юрия - заместителем председателя Минского горисполкома;

Полуяна Михаила - председателем Барановичского райисполкома;

Баценко Михаила - председателем Малоритского райисполкома;

Унукович Галины - председателем Бешенковичского райисполкома;

Коваленка Олега - председателем Докшицкого райисполкома;

Мороза Игоря - председателем Сенненского райисполкома;

Садовского Андрея - председателем Дятловского райисполкома;

Версоцкого Александра - председателем Свислочского райисполкома;

Юргевича Владимира - председателем Минского райисполкома;

Ратомского Андрея - председателем Смолевичского райисполкома;

Суходольского Александра - председателем Бобруйского райисполкома;

Трушкина Александра - председателем Краснопольского райисполкома;

Куксенкова Михаила - председателем Хотимского райисполкома;

Михеенко Александры - председателем Чериковского райисполкома;

Шашка Дмитрия - главой администрации Первомайского района Минска;

Хильмана Сергея - главой администрации Советского района Минска;

Страздина Дмитрия - генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";

Богдан Елены - заместителем министра здравоохранения;

Громады Валерия - заместителем министра культуры;

Годяцкого Владимира - председателем Комитета государственного контроля Витебской области;

Мельникова Александра - членом Гомельского облисполкома;

Щековича Александра - членом Минского горисполкома.