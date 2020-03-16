Преступное бездействие царька 5 Виктор Говоровский

16.03.2020, 14:18

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Фото: Reuters

Какие сказочные иллюзии живут в голове председателя Нарнии?

Когда после новогодних праздников, неспешно доедая мамкины котлеты, я лениво пролистывал в сети новостную ленту, в ней уже сообщалось, что в Китае опять вспышка какой-то атипички.

Я зевнул, и полез смотреть статистику английской премьер-лиги.

Прошли Рождество, старый НГ и Крещение. На столе, рядом с ноутом, стояла скромная тарелка с разгрузочным салатиком, а интернет пестрил известиями, что в какой-то там «бухани» разгулялась некая зараза.

- Ого…, - зевнул я, - надеюсь, они справятся. И перелистал на новости местной политики и экономики.

Когда еще недельки через две примелькалось и название коронавируса, и географическое расположение Уханя (оказавшегося более людным, чем вся моя страна), и стало ясно, что китайский Новый Год вместо «шоумастгона» сидит в жестком карантине при ЧС, я обменивался мнением об этих удивительных событиях с другом, и говорил: «Наверное, что-то серьезное, раз такие меры. Хоть бы до нас не добралось».

Друг мой, умный и порядочный, историк по образованию, снисходительно улыбнулся на мою отдаленную тревогу, и попросил посоветовать хороший семейный фильм на вечер.

Дней через десять YouTube был наполнен видео о постапокалиптически пустых улицах китайского мегаполиса, вовсю хайпились журналисты с наивными шуточками, а с мира стали приходить данные о первых зараженных за пределами Китая. Тогда я высказал свое онлайн-мнение на форуме, в котором активно общаюсь. Толковал я о том, что эта зараза, походу, активно расползается, да еще и с длинной инкубацией, и с учетом того, насколько мир стал глобальным, есть не очень много шансов, что это будет проблема одной страны. И думать о превентивных мерах нужно всерьёз уже сегодня, исходя из простой житейской мудрости: иногда лучше перебздеть, чем недобздеть. В ответ по мне выстрелили залпом агрессивной иронии, и одиночными выстрелами про заговор мировых фармацевтов.

Я не стал долго спорить, а просто пошел, и купил в ближайшей аптеке десяток масок. Я ж параноик, и посему смекнул, что ежели заговор, то быть скоро и дефициту.

Прошла еще неделька, в течение которой мир все больше накрывало, одежды мира все больше были похожи на саван, а ни о каком «не страшнее гриппа» разумные люди речь уже не вели. Заканчивался февраль. Я попросил жену убрать чернил, не плакать, а сходить за рецептами к детскому врачу, чтобы взять на запас лекарства для нашего пятилетнего ребенка-аллергика. Я ж параноик, и не исключил дальнейших перебоев с поставками. А некоторые лекарства ребёнку необходимы жизненно.

Начало марта. Китайцы молодцы. Но какой-то тщательно скрываемый звиздец творится в Персии, где заболевают и умирают люди из высшего эшелона власти. Что же там творится на нижних этажах? В Италии разворачивается тревожная картина, пока только на севере. В целом, скоро не останется стран, где бы ни было заражения. У наших соседей, поляков, обнаруживается первый носитель. Мы с женой и ребенком срочно собираемся, и едем в Польшу, чтобы сдать там запланированный дорогой анализ из аллергологии, которого в Беларуси не делают. Мы спешим, потому что я параноик, и уверен, что скоро границы перекроют. Сосед слышит о моей поездке, смеется и машет рукой: «Да кто ее перекроет? Белосток загнется без белорусов». На календаре было 6-го марта.

Описывать последующие дни вплоть до сегодня смысла не вижу. Новости пошли лавинами. Кошмар в Италии, а теперь и в Испании. Повсеместная отмена мероприятий и остановка чемпионатов. Закрытие границ, серьёзные карантинные мероприятия. Публичные личности, изначально скептически относившиеся к этой теме, вдруг заговорили о серьезности проблемы. ВОЗ объявил пандемию. Многие страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

И в этот серьезнейший момент, когда вокруг разворачиваются столь нетривиальные и опасные события, когда соседи нашей страны идут на беспрецедентные шаги для максимально возможного купирования эпидемии, а некоторые страны показали яркий, наглядный, но совершенно трагический пример опоздания в принятии адекватных мер, мы видим только хлопающие ресницы Караника, не могущего принять решения даже по студентам, не говоря уж о решениях для всей страны. И вся страна, глазами руководства смотрит через розовые линзы на прозрачные границы, и придурковато улыбается.

Я не знаю, какие сказочные иллюзии живут в голове председателя Нарнии, затонувшего в своем патологическом самообмане, но складывается ощущение, что никаких объективных данных он попросту не воспринимает. Я б вовсе не удивился, если б оказалось, что о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси ему лично докладывает Ермошина. К тому же, его всеподавляющая трусость никогда не думала ни о чьей безопасности, кроме как о безопасности собственной шкуры, тысячу лет никому не нужной.

А народец? А народец пущай заткнется, и расходится по рабочим местам. Ишь, холопы волноваться надумали! У нас указом запретят коронавирус, а всех неудачников, посмевших издохнуть за пределами плановой статистики, по опыту Ирана закопают в траншеи с известью.

Я вот думаю, не пора ли анонсировать лучшее лечение от коронавируса? Нет, правда! Кто у нас оплот режима, они же защитники отечества? Ну не вшивая ж интеллигенция – те самые «фашисты» - с их жаждой знаний о подлинной истории государства и любовью к роднай мове? Не-е-е…. Наши спасители – только ОМОН! Вот прямо в полном обмундировании и нужно будет их посылать в инфекционки: каждому больному – по одному омоновцу! Особо тяжелым – по два! Там они исполнят свой долг перед народом, и если кому-то не хватит лекарств или аппаратов ИВЛ, то наши бравые ратники разгонят вирус дубинками, и отразят его атаку щитом. А ежели при этом они будут читать вслух оберег-цитатник Лукашенко, то вирус, несомненно, обос..ется от страха, и немедленно отступит. Эта система выстраивалась долго, они ее защищали, и потому, я уверен, с честью с новой задачей справятся.

Потому что ни о какой другой особой подготовке к эпидемии я, как обыкновенный среднестатистический параноик, не знаю. Барин не изволил сообщить.

А не, вру! Минздрав разразился выступлением в стиле «сам дурак». Никаких карантинов не нужно, у нас все под контролем, а кто не верит – тот паникер.

Уважаемый Минздрав!

Да не паникер я, а параноик! В краю самых чэсных выборов и несбывающихся девальваций, где пшикают в воздух дезодорантом «Совок» и не хотят рассказывать правду о последствиях Чернобыля, любому мало-мальски сознательному гражданину должно быть категорически известно: если чиновник открыл рот, значит, он врет.

И если нас в эти дни пытаются успокоить, а цифры официально зараженных растут не в математической прогрессии, а в статистической целесообразности, значит не исключено, что реальное количество заражённых от нас скрывают. Либо и в самом Минздраве о нем попросту не знают.

В сети вал сообщений о том, как люди возвращаются на Родину, и никакого контроля не получают. Много возмущения от дикого в данных условиях формализма на границе, где ничто никого не xxx.

У нас в Волковыске предприятия тяжёлой промышленности развалены напрочь. Немало женщин и тьма мужчин оставляют свои семьи и мигрируют по зарубежью в поисках работы. Одних дальнобойщиков в городе не одна сотня. И когда они после рейсов, вахты или наработанных смен возвращаются домой, в семьи, кто-нибудь интересуется ими? Вы о чем?...

Я параноик, а не пророк. И не могу знать, по какому сценарию у нас пойдёт коронавирусная инфекция. А вдруг пока до нас всерьез вирус доберется, так к тому времени он уже мутирует до какой-нибудь более-менее безопасной формы? Или солнышко весеннее начнет палить градусов тридцать, и естественный ультрафиолет остановит эпидемию. Не исключено, что нам помогут инопланетяне, и сбросят прямиком в Дрозды пробирочку с вакциной. Ну, или на худой конец, мы окажемся избранным Божьим народом, и к нам никакая зараза прилипнуть не сможет. Ну мало ли, а?

Но скорее всего, сделаны мы из того же Божьего теста, что и жители остального грешного света. И значит, нас чаша сия тоже не минет. А если допустить, что количество скрытых инфицированных сейчас достаточно велико, - а на это, увы, все шансы, - то у нас возможна ситуация еще сложнее, чем в Италии.

Вы же не думаете, что квалификация наших врачей и обеспечение наших больниц выше итальянского? И что будет, когда накроет - нас? У нас перед глазами был наглядный урок, и фора в пару недель. Но, похоже, что мы не воспользуемся ни тем, ни другим.

Я думаю, этот год может оказаться переломным в судьбе АГЛ. Если нас каким-то чудом Господь не убережет, и логика развития эпидемии при преступном бездействии властей заберет много жизней, не факт, что и самые преданные псы простят кормящую руку. Потому что за преступное бездействие царька могут поплатиться жизнями своих близких и небожители министерств, и откормленные депутаты, и важные утки исполкома, и бессовестные менты, и бесчестные гэбэшники. Они защищали его, пока он защищал их семьи. А если случится много покойников, то кто его знает, как после пойдёт. Правда?...

Ну, а что же делать нам – челяди под налогами, которую и на карантин то не пущают по причине того, что этих самых налогов хозяин не досчитается?

Расскажу немного грустную историю давешнего вечера. Приехал я, значится, вечером в продуктовый гипермаркет, когда людей в нём уже объективно поменьше. Я сидел в машине и наблюдал за входом: ни один человек за 10 минут не зашёл в магазин, надев маску. Понимая, каким же параноиком буду выглядеть, я покрутил маску в руке и таки надел её. Я прекрасно расслышал мнение вирусологов, что маска не защищает, и хотя последние данные говорят что какой-то эффект все-таки от ношения есть, но я то надевал её не для безопасности. А для уважения перед другими – потому что я контактировал последние дни с теми, кто возвращался из-за границы. И я сам был в Польше. И поэтому я не знаю, не переносчик ли инфекции – я? Мне 47 лет, ребята, и я давно не стремлюсь кому-то понравиться, а просто живу из своих принципов. Смотря с любопытством в лица земляков, я чувствовал досаду оттого, что в каждом втором взгляде читалась насмешка. А когда я садился в машину, мне в спину крикнули, иронично и протяжно: «Коррррронааавиииииирус!!!»

Вы правы, земляки! Ведь я параноик, а жить нужно не парясь, и фэйс сделать попроще!

Но я очень боюсь, что насмешки эти спадут только тогда, когда быстро начнут заполняться кладбища. Да боюсь, поздно будет…

К чему же я призываю? Я призываю не относиться к вирусу беспечно. Паника ни к чему, но откуда Вам знать, как отреагирует на вирус организм именно Ваш? Вас так уверили, что молодые не умирают? Три раза «ХА»! ХА-ХА-ХА!... Ну хорошо, Вы попали в 80% тех, кто переболеет без всяких проблем, а Ваши бабушки с дедушками справятся? А родители? А если им нужна будет помощь, но к тому времени наступит коллапс в больнице и мест не будет не то, что в реанимации, но и в коридоре? Да-да, так уже было… И в Ухане, и в Ломбардии, и в Иране…

Рекомендаций по безопасности в интернете вагон. Общие правила очень схожи. Выучить их и стараться придерживаться – на самом деле можно, хоть и притомляет. Как и посидеть на добровольном карантине. Хотя, и это напрягает еще больше. Но поберегите если не себя, то своих стариков. Можно бесконечно ругать всякую власть, но в такие моменты нельзя перекладывать на власть и собственную ответственность. Иначе, чем вы лучше того вируса, который нацепил корону, и думает только о себе?

Виктор Говоровский, читатель Charter97.org