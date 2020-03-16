РФ обвинила Лукашенко в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу 33 16.03.2020, 19:39

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Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом.

Внесение Беларуси в список стран, гражданам которых ограничивается въезд в Россию, связано с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России, сообщает ТАСС.

В правительстве РФ также заверили, что Беларусь заблаговременно предупреждена о мерах по ограничению на въезд в Россию иностранных граждан на фоне коронавируса.

«Белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе состоявшегося 15 марта 2020 года телефонного разговора председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь С.Н. Румасом. Глава совета министров Беларуси был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в РФ не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта», — говорится в сообщении.