Мишустин: Ситуация в Беларуси гораздо серьезнее, чем в России 16 16.03.2020, 22:20

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В российском правительстве ответили на слова Лукашенко о коронавирусе.

Так в пресс-службе правительства РФ уточнили, что о запланированных для противодействия угрозе дальнейшего распространения коронавируса мерах российская сторона заранее предупредила белорусских коллег. В частности, в воскресенье, 15 марта, Михаил Мишустин, председатель правительства России, позвонил премьер-министру Беларуси Сергею Румасу и сказал о планах на временное ограничение въезда для иностранцев, в том числе белорусов. Эти меры не коснутся дипработников, официальных делегаций, экипажей авиа-, морских и речных судов, работников железной дороги, водителей грузовиков, тех, кто постоянно живет в России, или едет на похороны. Ограничение на въезд для иностранцев в Россию вводится с 00.00 часов среды, 18 марта, до 1 мая включительно, уточнили в пресс-службе правительства РФ.

– В разговоре Мишустин подчеркнул, что принимаемые решения соответствуют рекомендациям ВОЗ. Поэтому сейчас вызвали недоумения высказывания белорусского руководства по ситуации с распространением коронавируса. Причем в пропорциональном соотношении числа заболевших к численности населения ситуация в Беларуси гораздо серьезнее, чем в России (Прим: 93 в России, 36 в Беларуси). Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности, – прокомментировали в пресс-службе.

Также в российском правительстве подчеркнули, что телефонный звонок был для диалога и согласования мер, но тогда возражений не последовало.

– Россия вводит ограничение въезда на территорию, прежде всего, из-за того, что госвласти Беларуси не приняли рекомендованные ВОЗ адекватные меры по перекрытию госграниц с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств, – резюмировали в правительстве РФ.

И напомнили, что по законодательству «cоюзного государства» ограничительные меры могут приниматься в интересах нацбезопасности, а также защиты здоровья населения, его прав и свобод. В завершение в пресс-службе добавили, что рассчитывают на скорейшую конструктивную позицию со стороны белорусских партнеров для сохранения здоровья и эпидемиологического благополучия граждан Беларуси и России.

Прибывшие в Россию белорусы, как и другие иностранцы, должны будут самоизолироваться на 14 суток.