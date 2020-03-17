Лукашенко: Водкой надо травить этот вирус 30 17.03.2020, 8:16

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Диктатор бредит вместо принятия мер против эпидемии.

Во время кадровых назначений 16 октября Александр Лукашенко решил поделиться с чиновниками «рецептами» от пандемии коронавируса.

Диктатор посоветовал подчиненным для борьбы с заболеванием использовать алкоголь и сауну.

«Чаще мойте руки, своевременно завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе.

Я желаю вам успехов, здоровья, не болейте. Сегодня сходите в сауну сухую. Если два-три раза в неделю — тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при + 60°С не выдерживает», — приводит телеканал СТВ «рецепты» от Лукашенко.

Напомним, в Беларуси не предпринимаются никакие меры карантинного характера. белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство «оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий». Также глава Минздрава заявил об «особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом».

В это же время страны-соседки Беларуси ввели беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Страны-соседки Беларуси закрыли границы для иностранцев. Даже РФ закрывает границу с нашей страной.