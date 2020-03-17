Знаменитые свитки Мертвого моря оказались подделками 17.03.2020, 12:03

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Фото: Casey L. Olson and Oren Gutfeld

Эксперты проанализировали древние документы с помощью традиционной и трехмерной микроскопии.

Тщательное исследование 16 фрагментов коллекции свитков Мертвого моря, хранящихся в Музее Библии в Вашингтоне, показало, что ни один из анализируемых образцов не является подлинным. Это подтверждает предположение специалистов в области библейской археологии, что многие реликвии, также известные как кумранские рукописи, на самом деле — современные подделки. Об этом сообщает издание Science Alert (перевод — lenta.ru).

Эксперты проанализировали древние документы с помощью традиционной и трехмерной микроскопии, микрохимического тестирования и других методов. Были выявлены признаки того, что тексты на самом деле являются современными. Фальсификаторы нанесли их на древние образцы кожи, покрытые животным клеем, а также сымитировали блеск подлинных свитков. По мнению специалистов, их создавали с явным намерением обмануть.

По словам ученых, результаты исследования, которые выявили новые приемы создания подделок, пойдут на пользу библейской археологии. Методы, используемые в работе, помогут раскрыть происхождение других исторических документов, чья подлинность вызывает сомнения.

Подлинные свитки Мертвого моря были найдены в пещерах недалеко от древнего поселения Кумран на Мертвом море в 1947 году. Свитки датируются периодом с III века до нашей эры по I век нашей эры. В них содержатся древнейшие библейские рукописи. Согласно одной из версий, их создавали ессеи — члены аскетической иудейской секты, жившие в Кумране. По другой версии, свитки были созданы в Иерусалиме и в I веке нашей эры привезены в пещеры Кумрана беженцами, спасавшимися от римлян.