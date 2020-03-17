Корона в свинцовых трусах 11 Андрей Санников

17.03.2020, 13:01

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В этом году "пропетлять" уже не удастся.

Во время кампании 2010 года были случаи, когда ко мне после многочисленных предвыборных встреч подходили люди, так или иначе в прошлом связанные с силовыми структурами. Подходили поговорить, обсудить ситуацию, высказаться. Были и “засланные казачки”, но и это было интересно, свидетельствовало о каких-то шевелениях внутри системы. К сожалению, брутальная сила, которую против нас применил режим Лукашенко, перепугала и самих силовиков, хотя казалось, что они-то лучше других понимают опасность неадекватной власти и готовы будут действовать в интересах и своей безопасности, и безопасности государства.

Впрочем, речь не об этом.

После одной из встреч подошел поговорить бывший сотрудник то ли охраны диктатора, то ли близкий к охране. Стал рассказывать ужасы про своего прежнего хозяина и его отношение к подчиненным. Я такие разговоры никогда не поддерживал и не поддерживаю. Неинтересно и бесполезно. Природа и натура диктаторов известны, и национальные особенности мало чего в них меняют: ущербные, трусливые мизантропы, с многочисленными болезненными комплексами и садистскими наклонностями.

Поэтому своего собеседника, чтобы не обижать я слушал, но вполуха и ждал когда он скажет что-то вразумительное. Ничего существенного он так и не сказал, правда заметил, что даже охрана Лукашенко - не такие верные псы, как принято думать.

Из того разговора запомнилась одна деталь. Бывший сотрудник был при Лукашенко во время первого посещения им Чернобыльской зоны и утверждал, что тот очень боялся за свое здоровье и даже был в той поездке в специальных свинцовых трусах. Моего собеседника возмущали не трусы, а то, что для остальной свиты, включая охрану, никаких особых защитных средств не было предусмотрено.

Не знаю, было ли это на самом деле, но суть поведения диктатора всегда была такой: обезопасив себя, он с легкостью подвергал опасности других. Я вспомнил, как Лукашенко, едва придя к власти, начал бороться с отселением людей из загрязненных чернобыльской радиацией районов, программами их оздоровления и продолжает эту борьбу до сих пор: прекратил отселение, приказал ввести в оборот загрязненные земли, лишил льгот ликвидаторов Чернобыля, лишил пострадавших даже “гробовых”, потому что не хватало на резиденции, дворцы и свиту.

Радиация – невидимый убийца, и подлая власть сразу почувствовала, что на этом можно нажиться. Можно не замечать, что Чернобыль привел к росту заболеваемости и смертности от разных форм рака, нарушений в работе щитовидки, потери иммунитета и т.д. Тем более, что официальный контроль над медицинской статистикой позволяет это делать. Зато мы точно знаем, что средства, предназначенные для помощи пострадавшим от Чернобыля, пошли в карман Лукашенко и его свиты.

Тем не менее, даже по официальным данным можно получить представление о тех катастрофах, которые происходят с нашим здоровьем. В 2018 году, например, в Беларуси была зафиксирована самая высокая за последние 16 лет смертность от новообразований (18 845 умерших).

Мы никогда не узнаем точную статистику смертности, связанной с Чернобылем (подобные исследования, как показывает опыт профессора Юрия Бандажевского, приводят к уголовному преследованию и тюремному заключению), но мы можем утверждать, что эта цифра составляет сотни тысяч человек. Большинство этих смертей – на совести нынешней власти.

Вообще статистика правления Лукашенко – ужасающая.

Население Беларуси с 1994 года сократилось на 787 300 человек.

В 2018 году смертность в два раза превысила смертность 1950 года, тогда как рождаемость в прошлом году была в два раза ниже, чем в середине XX века.

В Минске, например, сейчас самая низкая рождаемость за последние 14 лет, смертность— самая высокая за последние 8 лет.

Когда говорят, что режим Лукашенко – антинародный, это не просто фигура речи, это научная констатация факта.

Режим последовательно и целенаправленно уничтожает население Беларуси. При этом миллиардные суммы в твердой валюте тратятся на поддержание здоровья диктатора, его “свинцовые трусы”: на персональные поликлиники и больницы, дорогостоящее оборудование, штат врачей, медицинского персонал во всех его бесчисленных резиденциях.

Коронавирус, как и Чернобыль, удобен для диктатуры тем, что позволяет уничтожение населения списывать на внешние факторы. А еще он удобен диктатору в условиях Беларуси, так как наиболее уязвимой группой являются пожилые люди. При этом численность и доля трудоспособного населения с 2010 по 2019 год снизилась на 370 000 человек, а демографическая нагрузка возросла с 373 до 433 человек на 1.000 человек трудоспособного возраста.

При Лукашенко качество медицинского обслуживания пожилых людей и его доступность снизились катастрофически. При так называемой “бесплатной” медицине выстаивание стариков в многочисленных очередях в поликлиниках, отсутствие доступных дешевых лекарств приводят только к увеличению их смертности.

Вероятность заболевания коронавирусом и смертности среди пожилых людей в Беларуси намного выше, чем во всех соседних странах.

Лукашенко это на руку, поэтому никаких адекватных мер не предпринимается и не планируется.

Статистика смертей от этой пандемии в Беларуси может быть ужасающей, но она будет тщательно скрываться.

Зато миллиарды долларов будут потрачены на усовершенствование “свинцовых трусов” диктатора, которые сегодня обслуживают сотни тысяч человек, для защиты его от коронавируса, а главное – от народа Беларуси.

В 2010 году бывшие и действующие сотрудники, чиновники, силовики испугались за собственную шкуру, предали своих друзей, даже родственников, и побоялись помочь народу мирно поменять власть.

В этом году так “пропетлять” уже не получится. И причиной этому отнюдь не коронавирус, а неадекватная власть, которая угрожает уже всем и каждому в Беларуси.

Не думаю, что хоть кто-то в здравом уме станет “лечиться трактором” или проверять на вирус российскую нефть. Водку они и так пьют, а многие и запойно, особенно после 2010 года.

Инстинкт самосохранения, который очень развит во всех режимных структурах, должен все же заставить и чиновников, и силовиков протрезветь и подтолкнуть к действиям на стороне народа, а не против народа.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», специально для Charter97.org