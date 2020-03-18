Белорусская власть снова удивила весь мир 31 Наталья Радина

18.03.2020, 11:21

10,235

Фото: БелТА

Во время пандемии на экстренном заседании правительства обсуждали вчерашний снег.

Эпидемия коронавируса показала, что в стране реально не работает ни один институт. Начальник Минздрава, изредка общаясь с медиа, только хлопает ресницами. Министерство образования не в состоянии понять важности введения карантина в школах и детсадах, и дети по воле трусливых чиновников становятся самыми активными переносчиками вируса, угрожая жизни своих любимых бабушек и дедушек. Министерство культуры спокойно выдает разрешения на проведение концертов и отказывается закрывать театры и выставки, которые становятся инкубаторами вируса. Минспорта заставляет детей участвовать в хоккейных турнирах. Все ведомства тщательно скрывают реальное число зараженных, которое, можно не сомневаться, неуклонно растет.

Для белорусского МИДа стало полной неожиданностью, что даже Россия закрыла границу. Чем заняты Таможенный и Пограничный комитеты, кроме того, что их сотрудники на границах старательно взвешивают и обыскивают сумки белорусов в поисках «контрабандных» продуктов и импортных лекарств?

С силовыми структурами все понятно: за обслуживанием интересов хозяина они давно забыли про свои прямые обязанности по обеспечению безопасности граждан и государства. Да им и самим уже, по-моему, стыдно называть себя офицерами.

Минфин, Минэкономики, Нацбанк? Какие налоговые каникулы для бизнеса или отсрочки по выплате кредитов, как в нормальных странах, о чем вы?! Апокалиптические прогнозы относительно перспектив лукашенковской экономики сегодня делают все международные институты, включая Всемирный банк, а о предстоящем обвале белорусского рубля не говорит только ленивый экономист. На этом фоне вполне правдоподобно выглядит информация, что семейка Лукашенко начинает выводить деньги из страны.

Про Минпром ничего не скажу. Согласно последнему постановлению их тракторы должны лечить нас от коронавируса, так как продать их куда-либо уже невозможно. Беллегпром, судя по тому, что не в состоянии пошить даже марлевые маски в соответствии с санитарными нормами, не заслуживает даже эпитафии.

Вчера, например, Лукашенко провел совещание с правительством и всеми «губернаторами». Не было сказано ни слова о пандемии, которую ежедневно обсуждают правительства всех стран мира, пытаясь сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса и спасти как можно большее количество граждан. Накануне, правда, он заявил, что любой вирус можно победить трудом и водкой. И ни один министр не подал в знак протеста в отставку, хотя очевидно, что во главе государства — неадекватный правитель, действия которого могут привести к потере многих человеческих жизней.

Очевиден коллапс государства. В стране — фактическое безвластие. В условиях кризиса нынешнее правительство с его «шестерками» — точно не управленческий орган.

Почему же сам диктатор упрямо отказывается вводить карантин? Вероятно, потому что считает нас рабами, а рабам карантин не положен — они либо работают, либо дохнут.

Однако тут он просчитался: все больше людей отказываются водить детей в школы и сады, требуют от начальства возможности удаленной работы, отказываются посещать места массового скопления людей. Торговые центры, фитнес-клубы, концертные залы и театры пусты и даже в метро отмечают резкое уменьшение пассажиропотока. Спасая свои жизни, люди сами уходят на карантин, не ожидая отмашки сверху.

Мы все сегодня в одной лодке — и несчастные нищие пенсионеры, и вполне преуспевающие при диктатуре предприниматели, и широкий подневольный класс бюджетников, и даже чиновники с силовиками. У всех есть дети и пожилые родители, всем нужно обращаться за помощью в отечественные больницы с их дефицитом оборудования, лекарств и квалифицированных кадров. Германия и Израиль больше не принимают.

Говорят, что после пандемии мир изменится до неузнаваемости. Говорят, в лучшую сторону. Люди начнут ценить то, что раньше не замечали или считали само собой разумеющимся, поймут, что важно защищать слабых и помогать беспомощным, осознают силу взаимовыручки и солидарности. Станет ли другой Беларусь — вопрос.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org