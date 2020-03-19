Юрий Хащеватский: В Беларуси коронавирус умножен на еще одну страшную болезнь — Лукашенко 14 19.03.2020, 8:04

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Преступник сделал людей заложниками своего неадекватного мышления.

В мире уже более 200 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа. Правительства соседних в Беларусью стран принимают беспрецедентные меры по защите своих граждан от пандемии. Вначале отдельные страны — Польша, Литва, Латвия — а затем и весь Евросоюз закрыли свои границы и ввели у себя жесткий карантин. Перекрыла границу с Беларусью и «союзная» Россия.

В этих условиях Минобразования Беларуси отменяет удлиненные каникулы в школах, а Минздрав публикует туманные сообщения, из которых только путем сложных вычислений удается понять, что в стране коронавирусом заразился 51 человек. Лукашенко и вовсе предлагает лечить коронавирус трактором, водкой и сауной.

Прокомментировать столь странное поведение властей во время опасной эпидемии сайт Charter97.org попросил известного белорусского режиссера Юрия Хащеватского.

- Во всем мире вводится карантин в школах, отменяются массовые мероприятия — а в это время в Минске проводятся спортивные соревнования и тысячи солдат плотными колоннами участвуют в репетиции парада к 9 мая. Как вы это объясните?

- Все просто: Лукашенко недоволен тем, что распространение коронавируса не согласовали с ним. Он не утвердил эту пандемию — и теперь он злится: мол, как это так, что без него все это происходит? Естественно, он должен выделиться среди всех остальных «оригинальным» мышлением, своими «разработками» о том, как нужно лечить людей. Он уже внес предложение сесть всем на трактора, потом порекомендовал водку, чтобы народ, так сказать, умирал в беспамятстве.

Честно говоря, коронавирус во многом ему на руку. Во-первых, он решает вопрос «пенсионной реформы» , потому что от коронавируса в основном умирают пожилые люди — следовательно, это большая экономия для пенсионных выплат государством.

Второе — у Лукашенко всегда есть проблемы с тем, кого назначить виноватым. Каких бы глупостей в стране он ни натворил, виноват не он, а другие: плохие министры, погода, ЦРУ и польская «Солидарность» — это все те, кто стоят у него в очереди на виноватых. А тут появляется еще один замечательный виновник наших бед — коронавирус. Уверяю вас, теперь мы долгое время будем слышать о том, что из-за него и карантина во всем мире наша синеокая Беларусь пострадала, поэтому опять не удалось достичь «папиццот», опять не выполнены обещания по поводу улучшения нашей жизни.

Мы ведь уже в 2020 году находимся. Насколько я понимаю, мы к этому времени должны были получать по тысяче долларов в среднем. Эти обещания он давал 10 лет назад. И кто теперь виноват в том, что этого у нас нет? Коронавирус.

Так Лукашенко существует в нынешнем мире. Он воспринимает действительность через плод своих фантазий, главная из которых заключается в том, что Беларусь — это земля и народ, которые принадлежат лично ему. Землю можно продать за большие деньги России, а над народом можно издеваться, как над стадом рабов, толкать в центр пандемии… Его не нужно защищать, и вообще: это не «народ», а «народец». Он в это верит и так живет.

- Минздрав Беларуси вчера отличился тем, что вместо четких цифр выдал какое-то туманное сообщение, где якобы «настоящих больных» оказалось только 9. И лишь путем сложных калькуляций можно было понять, что на самом деле в стране заразились 51 человек. Как далеко, по вашему мнению, власти зайдут в масштабах своей лжи?

- Они уже давно зашли так далеко, как это вообще возможно. Вся жизнь в этой стране является ложью. Мы живем не просто во лжи, а «ложью живем». Меня это нисколько не удивляет, а ведь как много людей из того же Минздрава, где существуют же, наверно, профессионалы, серьезные люди, легко присоединяются к этой системе всеобщей, тотальной лжи.

Вы не услышите ни слова правды от властей за все это время. Вы можете услышать это только от негосударственных средств массовой информации, и ей тоже нельзя будет доверять на 100%, поскольку в стране создана система, которая не дает возможности проверить любую информацию.

Представьте себе такой эксперимент. Допустим, мы решим узнать, сколько людей действительно заболело — и пойдем по поликлиникам и больницам. Как вы думаете, долго ли мы проходим? Я думаю, что нет. Очень быстро подъедет пару машин, нас повяжут и мы окажемся в отделении, где нас будут долго опрашивать, с какой целью мы решили устроить эту провокацию.

Меня удивляет не столько Лукашенко (он меня уже давно не удивляет, это абсолютно сложившийся тип, обсуждать которого не имеет смысла), а люди, которые работают на те завиральные и очень часто преступные идеи, которые рождаются в его голове. Меня бесят учителя, которые «считают» в избирательных комиссиях и позволяют председателям рисовать совершенно фантастические цифры, позволяют клеветать на наблюдателей и вышвыривать их с участков.

Не один Лукашенко создает эту порочную систему. Ее создали сами же люди, которые от нее же и страдают. Вот в чем вся проблема. Коронавирус у нас умножен на еще одну страшную болезнь под названием «Лукашенко». Виновны в ее возникновении мы сами.

- На итоговом совещании с кабинетом министров в полном составе диктатор говорил о надоях, пятилетках и прочих цифрах и ни разу не упомянул проблему коронавируса. Что это — обычное самодурство или паралич власти, которая уже не может отделять важное от второстепенного?

- Думаю, он это сделал, потому что решил этот коронавирус «отменить» — и все. Я всегда говорил, у него мозги и логика распущенного, злого ребенка, который претворяет свои мечты в реалии.

Когда он ездит на лыжах по пустому городу, то реализует свои мечты о том, что в городе все исчезли, а он себе делает, что хочет.

И сейчас это все повторяется. Когда ребенку страшно, он закрывает глаза и накрывается одеялом, потому что там никакой опасности нет. Лукашенко так же делает и при этом еще подражать себе заставляет остальных.

Через некоторое время власти «очухаются» и начнут хаотично делать какие-то мероприятия — но, как всегда, опоздают. Нас ждет очень тяжелая ситуация с этим коронавирусом. Это чемпионство по лжи. Если раньше оно иногда вызывало просто улыбку, то сейчас это преступление по отношению к многим людям, которые могут заразиться, заболеть и не дожить до конца эпидемии.

- Медицина довольно развитых европейских стран не справляется с пандемией коронавируса. Чем может закончится для Беларуси бездействие властей?

- Это может закончиться очень большим количество трагедий для простых людейй. С точки зрения власти, это закончиться большим «облегчением» пенсионной проблемы. Логика властей до ужаса цинична: надо будет меньше пенсий выплачивать.

- Белорусы сами стараются защитить себя, не пуская детей в школу и договариваясь с работодателями об удаленной работе. Можно ли считать Лукашенко преступником, который в критический момент бросил страну на произвол судьбы?

- Считать его преступником я начал в 1996 году, когда он совершил переворот абсолютно нелегитимным способом, разогнал избранный народом Верховный Совет 13-го созыва и начал подстраивать Конституцию под себя, когда присвоил себе незаконным образом огромное количество прав, а затем каждый раз с помощью «референдумов» в 2000-х годах продлевал возможность быть у власти. Для меня он преступник начиная с того времени. Какой основной вид деятельности преступника? Он совершает преступления. Вот и сейчас оно совершается.

Я напомню, что и до этого Лукашенко совершил огромное количество преступлений против страны. Он прежде всего всю экономику сфокусировал с сторону России,и поэтому мы сегодня можем очень относительно говорить о суверенитете и независимости. Он это все продал. За что? За те скидки на цены по нефти, которые он рассовал по своим карманам и часть отдал своим приближенным. Последних он поселил их в Дроздах и сделал участниками преступной группы.

Преступление по поводу халатного отношения к пандемии, которое может окончиться для многих людей тяжелыми болезнями и смертью — всего лишь очередное в ряду тех, о которых идет речь. А ведь я много чего еще не вспомнил. Поэтому ожидать не приходиться, что в случае пандемии он будет действовать в интересах людей, спасать и заботиться. Этого не будет.

- Как белорусам нейтрализовать человека, который фактически предал их в такое ответственное время?

- Все предельно просто. В августе или в июле будут «выборы», значит, надо прийти, проголосовать против него или за другого кандидата, который вам понравится. После этого вы должны выйти на площадь и улицы. Везде. И в Гродно, и в Витебске, и в Могилеве, и в Минске в первую очередь, и в маленьких городах, и в деревнях даже. У них ОМОНа не хватит на всех. Поэтому нужно выйти и отстоять свой выбор. Только так — другого варианта нет.

- Как вы думаете, может ли нынешняя пандемия коронавируса лечь в сюжет какого-нибудь фильма? Если да, то какого?

- Таких фильмов уже было миллионы, только у них всех не очень хорошие концовки. Хотя в Беларуси это был бы сатирический фильм, фарсовый, про нашу «вертикаль» и колхозную власть, которая испугалась и не знает, что делать. В таком фильме они будут перепихивать проблему с одной головы на другую. Покажется, как вся эта бюрократия старается донести друг на друга и обмануть людей. Это может быть смешно и поучительно.