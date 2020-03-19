Николай Статкевич: Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей 43 19.03.2020, 10:17

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Сотни тысяч могут умереть.

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич перед лицом эпидемии коронавируса обратился к согражданам:

— Сограждане! Вынужден обратиться к вам.

С этим обращением должен был выступать другой человек, который незаконно занимает пост правителя страны. Но он игнорирует эту беду, которая постучалась в наши двери.

Я говорю про пандемию коронавируса. Беда, в самом деле беда. Мы недооценивали его. Это не грипп. Это страшная вещь. Его нечем лечить. 80 процентов заболевших не имеют никаких симптомов, но переносят вирус. 15 процентов способны переболеть. Оставшиеся 5, если им не оказать помощи, умрут.

Почему власть и Лукашенко ничего не делают? Большой вопрос. Врачи говорят: если не вводить карантины, то переболеет большинство населения Беларуси. Что такое 5 процентов от них? Это сотни тысяч людей, которые могут умереть. В первую очередь – люди со слабым иммунитетом и старики. Я понимаю, что для этого человека старики – это ненужный балласт, которому нужно платить пенсии. Но для нас с вами это наши родители, дедушки и бабушки. Это близкие нам люди, которых мы должны беречь.

Что творит эта персона, незаконно занимающая должность? Все вокруг нас закрыли границы. К нам могут ехать все – больные, здоровые. Нас не пускает уже никто. Проблема будет расти. Скоро будет рост заболевания.

Нет карантина школ и университетов. Что это значит? Дети перенесут этот вирус. Но они могут заразить стариков. По видимому, власть готовит колоссальную экономию средств на пенсионном фонде.

Что можем сделать мы? В первую очередь, оставайтесь людьми. Проявляйте солидарность. Решайте эту проблему вместе. Если вы родители – вместе с другими родителями всем классом требуйте перевода на дистанционную форму обучения. Если вам не удалось добиться солидарности, а дома есть старые люди – просто не пускайте детей в школу.

Хочу обратиться к Лукашенко. Если ты не сделаешь в ближайшие дни карантина, если потом из-за этого умрут десятки, сотни тысяч людей, мы будем считать, что это ты их убил. Помни об этом. Ты будешь за это отвечать.

Объединяйтесь. Будьте солидарными. И будьте людьми.