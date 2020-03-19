Около 8 тысяч белорусских туристов застряли в аэропортах 2 19.03.2020, 13:02

Эти люди не могут вернуться с отпусков.

По данным Минспорта, сейчас за границей находятся более 8 тысяч организованных туристов — это те люди, которые выезжали на курорты по путевкам, пишет tut.by.

Пандемия серьезно повлияла на планы туристов. Более 8 тысяч организованных путешественников сейчас не могут вернуться в Беларусь. Больше всех туристов в Египте, но наши люди есть и в Таиланде, и в Индии, и в Камбодже, и на Бали. Самая большая проблема — российские авиакомпании отказываются принимать белорусов на свои рейсы, так как в аэропорте Внуково в Москве нет транзитной зоны.

Директор Департамента по туризму Ирина Воронович сообщила, что сегодня Минспорта и туризма направило в правительство письмо с просьбой на уровне премьер-министров Беларуси и России решить вопрос с транзитом через аэропорт во Внуково. Известно, что туроператор Anex Tour вчера обращался в оперативный штаб РФ с предложением организовать трансфер — автобус, который перевезет белорусских туристов из Внуково в аэропорты Шереметьево или Домодедово, откуда есть возможность вылететь в Минск. Однако вице-премьер России Татьяна Голикова отклонила предложение. Теперь рассматриваются варианты поставить чартер «Белавиа» из Внуково в Минск или организовать доставку белорусских туристов в транзитные аэропорты на дипломатическом транспорте посольства Беларуси.

Туристов из Египта (их около 6 тысяч) будут вывозить по графику на чартерах «Белавиа» с 17 по 31 марта. На египетских курортах есть и российские туристы, их также заберут на наших самолетах, так как авиасообщения между Египтом и Россией нет.