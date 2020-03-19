Лукашенко о «лечении» коронавируса: Сто грамм до бани и сто грамм после 51 19.03.2020, 13:59

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Диктатор снова бредит?

Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране напомнил о своем совете посещать баню во время эпидемии коронавируса и рассказал анекдот о Владимире Жириновском, передает БелТА.

"Я когда-то обмолвился о том, что людям надо, чтобы бороться с разными вирусами, в том числе и с этим, чаще ходить в сухую парилку. Поскольку COVID-19 не любит высоких температур и при плюс шестидесяти, как меня проинформировали специалисты, погибает", - отметил Лукашенко.

Диктатор также привел в пример алкогольные "методы профилактики": когда не хватает дезинфицирующих средств, многие люди могут мыть руки водкой. "То есть если из сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь сто грамм, то я (как человек непьющий не пропагандирую это) нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы", - сказал диктатор.

Продолжая эту тему, Лукашенко рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском, который недавно раскритиковал белорусского диктатора за подобные рекомендации. "Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". - "Это я для всех сказал, а мне налей". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!" На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль", - заключил Лукашенко.