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Bloomberg: Саудовская Аравия начала против РФ особенную «нефтяную войну»

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  • 19.03.2020, 15:19
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Bloomberg: Саудовская Аравия начала против РФ особенную «нефтяную войну»

Чем она отличается от предыдущих?

Как долго будет продолжаться жестокая война нефтяных цен между Саудовской Аравией и Россией? Если судить по историческому опыту, она будет длинной, пишет Bloomberg (перевод — inosmi.ru).

Это уже четвертая ценовая война за последние 35 лет, в которой участвует Эр-Рияд. Все они длились не меньше года, и цены в итоге падали не меньше чем на 50%.

Разумеется, на сей раз все может быть иначе — никогда еще шок спроса так не совпадал с шоком предложения. Однако прошлые войны как минимум демонстрируют, насколько высок болевой порог у тех, кто принимает решения.

Вот как разворачивались события в прошлом:

Ценовая война I: 13 месяцев. В июне 1985 года на встрече в городе Эт-Таифе в Саудовской Аравии король Фахд предупредил страны ОПЕК, что его страна больше не будет в одиночку нести бремя сокращения добычи. В ноябре Эр-Рияд начал наводнять рынок нефтью. Цены за шесть месяцев упали с 31 доллара за баррель до 9,75 доллара. Мир не удалось заключить до декабря 1986 года.

Ценовая война II: 17 месяцев. Она началась в ноябре 1997 года на встрече в Джакарте, столице Индонезии. Саудовская Аравия нарастила добычу, чтобы дать отпор Венесуэле, стремительно захватывавшей прибыльный рынок США. Правда, Эр-Рияд не ожидал, что на фоне кризиса на развивающихся рынках и теплой зимы обвалится спрос. Нефть в итоге упала примерно с 20 долларов за баррель до менее чем 10 долларов. Примирились стороны только в апреле 1999 года.

Ценовая война III: 22 месяца. Началась в ноябре 2014 года на встрече в Вене. Устав от того, что не входящие в ОПЕК страны пользуются плодами сокращения добычи картелем и беспокоясь о последствиях американской сланцевой революции, Саудовская Аравия решила качать нефть по своему усмотрению. Нефть упала приблизительно со 100 долларов за баррель до 27,88 доллара. Мир заключили в сентябре 2016 года: Эр-Рияд отступил, а Россия присоединилась к сокращению добычи.

На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни. Раньше цены снижались медленно, за месяцы. Новая шоковая тактика Эр-Рияда, возможно, на этот раз сократит конфликт — если окажется настолько болезненной, что все вынуждены будут быстро сесть за стол переговоров.


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