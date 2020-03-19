Леонид Судаленко: Власть может понести уголовную ответственность за cвое бездействие 27 19.03.2020, 17:31

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Правозащитник предупредил белорусских чиновников.

Известный правозащитник и правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко рассказал сайту Charter97.org о статьях белорусского Уголовного кодекса, под которые могут попасть власти в связи с их бездействием во время пандемии коронавируса.

- Как вы оцениваете ситуацию с пандемией коронавируса в Беларуси и мире?

- Каждый день мы слышим ужасные новости. Статистика смертей никого не может оставить равнодушным. Меня, в том числе как отца четырех детей, очень сильно пугает эта ситуация. Остается непонятным поведение правительства моей страны.

Почему все вокруг, включая Россию, закрыли свои границы, а мы в очередной раз хотим казаться самыми умными? Ведь декретами и указами эпидемию не остановить, она не подвластна тому политическому строю, который существует у нас в стране.

- Почему белорусские власти решили таким образом выделиться?

- Они всегда так делают. Еще на заре своего правления Лукашенко сказал, что «свою страну он за цивилизованным миром не поведет». Эта шутка оказалась очень злой.

Напомню, что сегодня Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь, где граждане лишены возможности защищать свои права в Европейском суде по правам человека. Наше правительство отказывается ратифицировать Конвенцию об основных правах и свободах граждан. До последнего мы были единственной страной в Европе, которая не входила в Болонский процесс. Сейчас мы показали себя единственной страной в Европе, которая не признает пандемию коронавируса.

Последствия непризнания еще неизвестны, но я просто молю Бога, чтобы эпидемия действительно обошла нашу страну. Хотя официальная статистика признает только 51 случай, завтра может быть и больше.

Не знаю, сможет ли правительство обеспечить каждого аппаратами для искусственной вентиляции легких. Ведь почему люди умирают? У них затрудняется дыхание и каждому нужен такой аппарат. Не знаю, способна ли Гомельская областная инфекционная больница противостоять таким вызовам. Пока что власть говорит, что у нас мест хватает и задействованы военные госпитали.

Но разговор идет не о койко-месте в больнице. Я могу и дома лежать, если меня подсоединят к этому аппарату. Главное, чтобы в пик болезни человек просто не умер, а хотя бы просто мог дышать. Эти вопросы волнуют, но к сожалению, власть не ведет разъяснительной и информационной беседы, не говорит, что такое эпидемия и как нужно вести себя в этих условиях.

Они не просто не закрывают школы, а даже досрочных каникул детям не могут предоставить. Я, например, объявил семейный карантин. Мой сын-школьник не ходит в школу. Сам также стараюсь не выходить без надобности на улицу. Благо, место моей работы позволяет мне дистанционно консультировать людей.

- Как вы относитесь к «народному карантину», который сегодня объявили белорусы?

- Я считаю, что это правильная позиция. История нас убеждает в том, что чиновники — это последние люди, кто будет заботиться о наших жизнях и здоровье. Я вспоминаю и Чернобыльский пример, когда СССР скрывал от нас последствия аварии, и другие случаи. Им может быть выгодно замалчивать такие проблемы. Как говорится, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Я призываю всех родителей устроить своим детям каникулы. Образование при сегодняшних технологиях можно получать дистанционно. Дети могут брать самостоятельные виртуальные уроки. В общем, есть много возможностей для того, чтобы не прерывать образовательный процесс. Здоровье важнее.

- Можно ли привлечь власти к уголовной ответственности за их бездействие во время пандемии коронавируса?

- Чиновники могут понести уголовную ответственность, если в их действиях будут обнаружены признаки совершения преступления. В такое время нужно объявлять ЧС из-за эпидемии в стране. Все наши соседи это сделали, а мы нет.

Все чиновники, в зависимости от должностных полномочий, в силу своих обязанностей должны заботиться о здоровье людей. Не только Лукашенко, но и они на своих местах должны в первую очередь отвечать за территорию, находящуюся в их подчинении.

Чиновники несут и уголовную ответственность за непринятие мер, как по спасению, так и по несообщению информации об опасности для жизни и здоровья. Также они несут ответственность за свое бездействие. Все зависит от конкретной ситуации и обстоятельств. Подчеркиваю, сегодня нет такой эпидемии, чтобы в арифметической прогрессии росло количество заболевших, но я не уверен, что та информация, которую я получаю от государственных СМИ, соответствует действительности. Я не уверен в том, что от меня не прячут информацию.

- Есть уголовная ответственность за замалчивание фактов?

- У нас это прописано в статье 308 Уголовного Кодекса РБ. Она устанавливает ответственность за несообщение информации об опасности для жизни людей. В случае, если будет доказана вина какого-нибудь должностного лица о том, что он скрыл информацию от населения, то последствия могут быть достаточно серьезные – до 7 лет лишения свободы.

Данное преступление всегда посягает на общественную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций. Нынешняя пандемия является ничем иным, как такой ситуацией.

Несмотря на то, что у нас еще не признали и не объявили ЧС, в будущем будет уже трудно доказывать, почему чиновник бездействовал и ждал указа. Здесь не нужно ждать никаких указов сверху, потому что право граждан на получение полной достоверной информации об обстоятельствах, которые угрожают жизни и здоровью людей, является высшей ценностью.

Еcли сегодня от нас начали скрывать информацию, то для должностных лиц наступает уголовная ответственность. Но подчеркну, что у нас должна соблюдаться презумпция невиновности, поэтому сначала вина должна быть доказана приговором суда.

- Какой совет вы бы дали белорусам, чтобы уберечь себя и своих близких во время пандемии?

- В первую очередь я бы призвал каждого не надеяться на то, что кто-то о вас позаботится, а заботиться о жизни, своем здоровье и здоровье своей семьи самостоятельно. Соблюдать все те рекомендации, которые дают врачи во время эпидемии. Не выходите на улицу без необходимости. Посмотрите, во Франции даже штрафы ввели за беспричинное появление на улице, такие у них меры приняты на уровне государства. У нас ничего не принято.

Поэтому я бы призывал не пускать детей в школу. Я призываю родителей самостоятельно устраивать каникулы для своих детей. Здоровье важнее, поскольку именно школьные перемены, когда дети бегают между классами, и есть той обстановкой, при которой вирус может распространяться мгновенно.

Дети могут не болеть, но являться носителями или разносчиками коронавируса. А потом они приезжают к бабушкам и дедушкам. Конечно, надо сократить до минимума посещение людей пожилого возраста, которые оказались в группе риска, пенсионеров, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, нужно быть солидарными и оказывать им помощь.