Как в Кишиневе протестовали ветераны войны на Днестре 2.03.2020, 20:26

Фото: Максим Андреев, NewsMaker

Они требовали отставки правительства и президента Молдовы Додона.

В Кишиневе 2 марта проходил протест ветеранов войны на Днестре. Они требовали отставки правительства Иона Кику, президента Молдовы Игоря Додона и новых социальных льгот для ветеранов. Во время акции ее участники попытались войти в здание правительства и разбили стекло в одной из дверей, а также перекрыли центральные улицы города. В фоторепортаже NM — о том, как это было.

Утром 2 марта перед зданием правительства начался протест. Собралось около тысячи человек. Собравшиеся требовали отставки правительства Иона Кику и президента Игоря Додона.

В какой-то момент участники протеста попытались войти в здание правительства. Этот инцидент закончился тем, что стекло одной из дверей разбил булавой ветеран Василе Синигур.

Собравшиеся скандировали «Долой Додона» и «Долой Чокоя».

Протестующие требовали, чтобы к ним на переговоры вышел премьер-министр Ион Кику лично, а сам диалог происходил в присутствии журналистов. Правительство долгое время соглашалось только на переговоры за закрытыми дверями. В результате участники протеста решили перекрыть улицы Пушкина, Бэнулеску-Бодони и проспект Штефана чел Маре.

Дороги были перекрыты для транспорта вплоть до 18.00 по местному времени.

К 18.30 протестующим удалось добиться переговоров с Кику, на которых они потребовали отставки министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя, переформирования совет по ветеранам при премьер-министре, новых социальных мер поддержки ветеранов.