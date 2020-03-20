Психоз и намордники 20 20.03.2020, 9:33

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Из-за Лукашенко на страну надвигается катастрофа.

Пандемия COVID-19 совпала с началом глобальной рецессии, и это в ближайшие месяцы непременно ударит по белорусской экономике, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

За неделю наладить в Беларуси производство респираторов поручил Лукашенко 19 марта. Заметил при этом: «Хвастаемся везде — IT-страна, а эти несчастные «намордники» не можем произвести».

Вместе с тем правитель выступил против карантина в школах и переноса каникул, оговорившись: «Если родители боятся — не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем».

Короче, он по-прежнему против радикальных мер на манер тех, что приняты в соседних странах. Считает, что закрытие границ — «глупость абсолютная и несусветная». Уверен, что паника хуже самой пандемии. Раздает советы, как уберечься от заразы, в духе известной песни: баня, водка, гармонь и лосось. И даже рассказал сегодня на тему коронавируса анекдот про Жириновского.

«…Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь», — декларировал свое кредо Лукашенко.

Почему белорусский правитель упорно держится особой позиции по отношению к проблеме COVID-19 и даже бравирует этим?

Прежде всего психологическую подоплеку видит в таком поведении эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Лукашенко «хочет показать себя мудрым политиком с большим опытом, который не поддается психозу, а проводит свою линию», сказал аналитик в комментарии для Naviny.by.

Эта линия в трактовке Лукашенко основана на всеобщем медицинском обслуживании (которое лучше, надежнее, чем частная медицина где-то в Европе), сильном государстве, которое контролирует все сферы, поясняет эксперт. Он также отмечает склонность белорусского правителя к конспирологии, его убежденность в том, что «все негативные события в мире происходят под влиянием некоей мировой закулисы».

Действительно, сегодня Лукашенко подчеркнул: «Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему [здравоохранения]». А также отметил, что нынешний психоз кому-то будет на руку и что некоторые политики уже начали использовать ситуацию ради своих интересов.

Можно вспомнить, как в 2009 году, когда бушевал свиной грипп, белорусский правитель заявил, что ажиотаж нагнетают фармацевтические компании, которые хотят «заработать на человеческом горе». Ну, а если есть стойкое убеждение, что за той или иной напастью стоят чьи-то козни, то напрашивается вывод, что страшилки можно игнорировать.

Вдобавок «Лукашенко имеет привилегию ни перед кем не отвечать» и потому может позволить себе то, что не могут позволить зависимые от настроений электората европейские политики, подчеркнул Карбалевич.

Запасами респираторов не обойдешься

Фразеологизм «идеальный шторм» означает ситуацию, когда из-за сложения ряда неблагоприятных факторов их суммарный негативный эффект резко возрастает. Есть кинофильм под таким названием. В нем бесшабашный капитан, презрев стихию, направляет рыболовецкое судно навстречу буре в надежде на богатый улов. В итоге авантюры все гибнут.

В эти дни комментаторы используют выражение «идеальный шторм» для описания того, что могут натворить с миром коронавирус вкупе с обвалом цен на нефть, накладываясь на глобальную рецессию, к которой и так уже шло дело.

Конечно, паниковать негоже. Но лучше, пожалуй, перегнуть с превентивными мерами, чем недогнуть. Белорусский правитель, тем не менее, выбрал рискованную стратегию: или пан, или пропал.

Похоже, ему действительно не хочется, особенно перед «выборами», ставить общество на уши, усугублять чрезвычайкой те трудности (прежде всего нефтяные), которые и так уже затормозили, вводят в минус нашу экономику (за январь — февраль ВВП упал на 0,6%). Отсюда и реплики типа «трактор вылечит всех, поле всех лечит». Короче, косят зайцы траву, трын-траву на поляне и от страха все быстрее песенку поют.

Но от этого только хуже будет, если — тьфу-тьфу — Беларусь тоже откроет счет смертям от коронавируса и вообще зараза зашкалит.

Но дело — подчеркнем еще раз — не только в разгуле COVID-19. Пока не видно, что белорусские власти всерьез готовятся к минимизации последствий того «идеального шторма», который, если ориентироваться на мнение ряда экспертов, практически неизбежно обрушится на нашу экономику, а значит — и все общество. Запасами респираторов тут не обойдешься.