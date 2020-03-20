закрыть
20 марта 2020, пятница, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Психоз и намордники

20
  • 20.03.2020, 9:33
  • 7,291
Психоз и намордники

Из-за Лукашенко на страну надвигается катастрофа.

Пандемия COVID-19 совпала с началом глобальной рецессии, и это в ближайшие месяцы непременно ударит по белорусской экономике, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

За неделю наладить в Беларуси производство респираторов поручил Лукашенко 19 марта. Заметил при этом: «Хвастаемся везде — IT-страна, а эти несчастные «намордники» не можем произвести».

Вместе с тем правитель выступил против карантина в школах и переноса каникул, оговорившись: «Если родители боятся — не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем».

Короче, он по-прежнему против радикальных мер на манер тех, что приняты в соседних странах. Считает, что закрытие границ — «глупость абсолютная и несусветная». Уверен, что паника хуже самой пандемии. Раздает советы, как уберечься от заразы, в духе известной песни: баня, водка, гармонь и лосось. И даже рассказал сегодня на тему коронавируса анекдот про Жириновского.

«…Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь», — декларировал свое кредо Лукашенко.

Почему белорусский правитель упорно держится особой позиции по отношению к проблеме COVID-19 и даже бравирует этим?

Прежде всего психологическую подоплеку видит в таком поведении эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Лукашенко «хочет показать себя мудрым политиком с большим опытом, который не поддается психозу, а проводит свою линию», сказал аналитик в комментарии для Naviny.by.

Эта линия в трактовке Лукашенко основана на всеобщем медицинском обслуживании (которое лучше, надежнее, чем частная медицина где-то в Европе), сильном государстве, которое контролирует все сферы, поясняет эксперт. Он также отмечает склонность белорусского правителя к конспирологии, его убежденность в том, что «все негативные события в мире происходят под влиянием некоей мировой закулисы».

Действительно, сегодня Лукашенко подчеркнул: «Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему [здравоохранения]». А также отметил, что нынешний психоз кому-то будет на руку и что некоторые политики уже начали использовать ситуацию ради своих интересов.

Можно вспомнить, как в 2009 году, когда бушевал свиной грипп, белорусский правитель заявил, что ажиотаж нагнетают фармацевтические компании, которые хотят «заработать на человеческом горе». Ну, а если есть стойкое убеждение, что за той или иной напастью стоят чьи-то козни, то напрашивается вывод, что страшилки можно игнорировать.

Вдобавок «Лукашенко имеет привилегию ни перед кем не отвечать» и потому может позволить себе то, что не могут позволить зависимые от настроений электората европейские политики, подчеркнул Карбалевич.

Запасами респираторов не обойдешься

Фразеологизм «идеальный шторм» означает ситуацию, когда из-за сложения ряда неблагоприятных факторов их суммарный негативный эффект резко возрастает. Есть кинофильм под таким названием. В нем бесшабашный капитан, презрев стихию, направляет рыболовецкое судно навстречу буре в надежде на богатый улов. В итоге авантюры все гибнут.

В эти дни комментаторы используют выражение «идеальный шторм» для описания того, что могут натворить с миром коронавирус вкупе с обвалом цен на нефть, накладываясь на глобальную рецессию, к которой и так уже шло дело.

Конечно, паниковать негоже. Но лучше, пожалуй, перегнуть с превентивными мерами, чем недогнуть. Белорусский правитель, тем не менее, выбрал рискованную стратегию: или пан, или пропал.

Похоже, ему действительно не хочется, особенно перед «выборами», ставить общество на уши, усугублять чрезвычайкой те трудности (прежде всего нефтяные), которые и так уже затормозили, вводят в минус нашу экономику (за январь — февраль ВВП упал на 0,6%). Отсюда и реплики типа «трактор вылечит всех, поле всех лечит». Короче, косят зайцы траву, трын-траву на поляне и от страха все быстрее песенку поют.

Но от этого только хуже будет, если — тьфу-тьфу — Беларусь тоже откроет счет смертям от коронавируса и вообще зараза зашкалит.

Но дело — подчеркнем еще раз — не только в разгуле COVID-19. Пока не видно, что белорусские власти всерьез готовятся к минимизации последствий того «идеального шторма», который, если ориентироваться на мнение ряда экспертов, практически неизбежно обрушится на нашу экономику, а значит — и все общество. Запасами респираторов тут не обойдешься.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич