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«Никаких анализов на коронавирус не берется, всем ставится диагноз пневмония»

  • 22.03.2020, 12:11
«Никаких анализов на коронавирус не берется, всем ставится диагноз пневмония»

Шокирующие подробности из Марьиной Горки.

Из Марьиной Горки пишут о том, как выполняется обещание диктатора обеспечить всех респираторами, сообщает телеграмм-канал «Баста»:

- Центральная районная больница. Медсестрам приказали в обязательном порядке изготовить или купить за свои средства тысячу масок в кратчайшие сроки. «Из марли шейте, по магазинам ищите – ваши проблемы, у нас масок нет», - сказал завотделения.

При этом за восьмичасовую смену нам разрешают использовать только две штуки. О том, что никаких анализов на коронавирус не берется, всем ставится диагноз «пневмония» я уже даже не говорю – такая ситуация по всей стране.


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