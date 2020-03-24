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Народный карантин
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Доктора Александра Лобана забрали в инфекционную больницу

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  • 24.03.2020, 20:28
  • 14,124
Доктора Александра Лобана забрали в инфекционную больницу
Александр Лобан

Медик известен тем, что обратился к белорусам в связи с коронавирусом.

Гродненец Александр Лобан, который сделал обращение по ситуации с коронавирусом и дал несколько комментариев независимым медиа, попал в инфекционную больницу.

Доктор Александр Лобан сообщил корреспонденту «Радыё Рацыя», что никакого недомогания он не чувствовал и не вызывал медиков. Они приехали 24 марта к нему же, зафиксировали температуру 37,1 и сказали, что нужно обязательно ехать в больницу под наблюдение.

Несколько дней назад Александр Лобан вернулся в Беларусь из Нидерландов.


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