Глава МВФ заявила о начале нового мирового экономического кризиса 5 27.03.2020, 21:23

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Очередная рецессия может оказаться более серьезной по последствиям, чем предыдущая, которая произошла в 2009 году.

Экономика планеты вошла в стадию кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, это беспрецедентный вызов для всего мира. Такое заявление 27 марта на брифинге по итогам видеоконференции с министрами финансов и главами национальных банков стран G20 сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает gordonua.com со ссылкой на сайт МВФ.

"Уже ясно, что мы вступили в рецессию – такую же или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем выход из нее в 2021 году, но только при условии, если нам удастся повсеместно сдержать вирус и избежать проблем с ликвидностью и платежеспособностью. Основное беспокойство в связи с долгосрочным воздействием внезапной остановки мировой экономики – это риск волны банкротств и увольнений, которые не только могут подорвать восстановление экономики, но и разрушить саму структуру наших обществ", – сказала директор-распорядитель.

По ее мнению, сильные экономики имеют наилучшие шансы во время мирового кризиса; в странах с низким уровнем доходов и развивающимися рынками проблем будет больше.

МВФ за последние дни получил около 80 запросов на предоставление экстренной помощи для борьбы с коронавирусом, один запрос – для Кыргызстана – удовлетворен в рекордные сроки, добавила Георгиева.

23 марта она оценивала потери развивающихся рынков в связи с кризисом в $83 млрд.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 566 тыс., умерло 25,3 тыс. человек.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, который привел к сокращению торговли на планете на 10% и первому со времен Второй мировой войны снижению общемирового ВВП.