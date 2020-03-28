Специалисты назвали четыре способа быстрее уснуть 2 28.03.2020, 20:53

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Для хорошего сна в комнате должно быть до 21-го градуса тепла.

Многие люди жалуются на то, что вечером не могут уснуть, а утром проснуться, вследствие чего не высыпаются. Специалисты назвали четыре способа быстрее погрузиться в сон, пишет orthodox.od.ua.

Недостаток сна считается серьезной и частой проблемой современности. Это отражается на общей деятельности в течение дня. Уменьшается показатель производительности и бдительности, ухудшается настроение и состояние кратковременной памяти. Для ускорения отхода ко сну, эксперты порекомендовали некоторые методы.

Первым способом быстрее погрузится в сон, специалисты назвали расслабление мышц. Они объяснили: нужно пройтись по всем группам мышц сверху вниз, сначала напрягая, а затем отпуская их. Дополнять данную технику нужно глубоким дыханием.

В большинстве случаев причина бессонных ночей мысли, в особенности негативные. Необходимо научиться отгонять их. Для этого сомнологи советуют закрыть глаза и представить себя в спокойном и безопасном месте, к примеру, на берегу моря или в горах. Подобная отвлекающая практика переключит головной мозг главный орган ЦНС с тревожных мыслей на сон.

Согласно результатам исследований ученых, эфирное масло лаванды помогает побороть чувство беспокойства. Активные соединения в нем запускают парасимпатическую нервную систему, которая в свою очередь возвращает организм человека в состояние покоя.

Четвертым методом ускорения засыпания оказался контроль температуры и источников света. В комнате должно быть от 15,5 до 21 градуса тепла, а наличие даже тусклого светильника сбивает циркадные ритмы спящего. По рекомендациям экспертов, следует повесить на окна максимально плотные шторы.