Лукашенко — белорусам: Надеюсь, вы уже все переболели этим вирусом 66 30.03.2020, 8:38

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Фото: belta.by

Диагноз или саморазоблачение?

Выступая на днях на минском заводе «Белгипс», Лукашенко совершенно не скрывал, почему не вводит карантин и фактически признался в том, что сознательно заражает белорусов коронавирусом. Приводим наиболее красноречивые цитаты:

- Мы этим психозом сегодня остановили практически экономику всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, а мы на них, в одинаковых практически условиях живем, и та тоже начала сворачивать производство. Вы видите, что происходит в экономике.

Соединенные Штаты Америки... Я это критически воспринял, когда Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах Америки, я это определил как чрезвычайную недальновидность и глупость, скажу откровенно, со стороны руководства США. Но Трамп как человек когда-то занимавшийся бизнесом быстро сориентировался и последнее его заявление мне очень понравилось. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы, от того, что мы не начнем работать, умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса.

Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников (вот глава администрации присутствует, он может рассказать когда-нибудь) было море: закрыть границы, закрыть предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мной было принято жестокое решение: сажать будем только тогда, когда нужно.

Я не представляю, зачем закрывать вот это предприятие. Из-за вируса? Я уже сказал: у нас каждую весну вирус. Ну, добавился еще коронавирус. А самое главное, что произошло из нашего опыта и китайцев? Вы заметили, что у нас все вирусы эти привозные, со стороны. Из Европы, России, Китая. Почему мы это видим? Потому что на границах и в аэропортах, это тоже граница, мы всех прибывающих взяли на контроль. Если только обнаруживали хоть одного человека – мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер, если что-то забыл, устанавливали, с кем он контачил.

Вся система здравоохранения, правоохранительные органы, вы наблюдали, наверное, когда я принимал министра внутренних дел Караева – я ему поручил, чтобы работал и помогал врачам, потому что участковые знают все и вся, и проконтролировать. Все спецслужбы работали и своим делом занимались и обеспечивали безопасность нашего народа. И когда мы увидели, что это завозной коронавирус – надо реагировать. Тогда мной было принято решение. Правительство вчера формализовало на границе, ничего не закрывая. А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша закрыла, Балтийские государства закрыли с нами границы. А потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу.

Ну хорошо – закрывайтесь, но жизнь идет и ее не остановишь. Были определены три коридора, едьте пожалуйста. Имейте в виду, они не просто едут. Мы деньги от этого имеем, небольшие, но имеем. Экономика крутится-вертится. И по этим коридорам перемещаются туда и обратно эти большегрузы. Мы им определили, где покушать, где автозаправочные станции, где можно заправиться.

Наблюдая за миром. Сейчас я очень внимательно наблюдаю за Италией, потому что там вспышка была бешеная. Медленно как-то начали уменьшать количество погибших людей – это показатель. За Испанией, она там задергалась. Америка подальше, через океан, но тем не менее они выходят там в лидеры. Большая страна, Трамп говорит, что очень активно проверяют, тестируют население, поэтому у них большое количество проявления коронавируса.

Абсолютно нормальная жизнь у нас. Наблюдая, там каникулы обьявили, выходной день обьявили и прочее. Я считаю, что это во вред. Потому что дети - понятно. Если у тебя есть возможность этих детей не пускать в школу, студенты университета где-то будут сидеть – это смешно выглядит. У меня свой такой в школу ходит. У меня, может быть, есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован где-то, но я его не изолирую.

Я начинаю думать: завтра будут каникулы – всех детей мы отпустим. Так они проснулись, одной дорогой пошли в школу, там они тусуются все эти в куче 500 или 600 человек. Уже этими вирусами, может быть, переболели, иммунитет хороший, выдержали. Слава Богу! По детишкам - тьфу-тьфу-тьфу у нас проблем нет. В мире тоже. И китайцы нам говорят, что не было проблем с детьми.

Это время пока вирусы эти бродят. Тем более, если это действительно так, коронавирус как-то нам еще нагнетает обстановку эту вирусную. Надо сказать, что старики отозвались на просьбу, чтобы меньше бродили, ходили. Мы, конечно, мобилизовали всех, чтобы одиноким помогли лекарства привезти и продукты питания. И комсомол отозвался первым, и профсоюзы контролируют этот процесс.

Немного переориентировали наших врачей. Они, конечно, молодцы. Я смотрю на соседние страны: штабы, телевизоры на стенках, штабами ударим по коронавирусу. Один штаб, второй, третий, все перепутано. Я категорически запретил создавать всякие штабы. У нас есть штаб в министерстве здравоохранения. Вот в министерстве штаб, телевизор там смотрите и принимайте меры. Администрация президента должна организовать информирование населения.

Когда, где, какой врач должен выступить и сказать, что у нас происходит, что вы и видите, если смотрите телевизор и наши ресурсы в интернете. Мы ничего лишнего не создавали. Взяли под контроль, вот уже 10 дней я контролирую работу министра здравоохранения и врачей. Я категорически запретил микробиологам, эпидемиологам, врачам и прочим запрещать или разрешать работать предприятиям или нет.

Их дело лечить людей. В любой ситуации, которая возникнет. Если произойдет вот это смешение... Запрещать открывать или закрывать по Конституции в нашей стране только президент имеет право. Приходите, доказывайте, что надо где-то что-то закрыть – закроем. Как здесь: пришли, вот три коридора с запада на восток, мы все сделали, сказали – я согласился. А врач должен лечить, журналист должен информировать и каждый занимается своим делом. Каждому нашлось дело.

Так чего мы закрываемся и шумим гвалтом? Когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз – я вам много чего интересного расскажу. Очень много. Подумайте для начала над двумя вопросами.

Первый вопрос: коронавирус – это рукотворная инфекция или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была? Второй вопрос, не ответим пока на этот вопрос, но скажите: в мире, начиная от моих коллег-политиков и заканчивая ниже, и другие попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз. Вот на два вопроса подумайте: кому надо и кто воспользовался. Объявил, что это война. Надо желтые жилеты вернуть с улиц куда-то, у кого-то выборы, у кого-то еще чего-то. И каждый начинает вертеть-крутить, с огнем шутят. Мы с вами на эту тему поговорим потом.

Закрылись, а все друзьями рядились. Все у нас в друзьях ходили. Я всегда имел ввиду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми. Поэтому мы однозначно выживем.

Хотел бы, чтобы каникул у детей не было, но, увы, 30 марта у детей каникулы. Мы не будем, мы жизнь не меняем. Я вообще считаю, ну, объяви выходные. Вот проснулись, умылись, кто-то в автобус сел, кто-то пешком, пришли на работу - и так каждый день, кроме выходных, одним путем. А в выходные у вас другой путь. Только ваша жизнь поменялась, я так образно говорю, вирус начинает вас атаковать. В острые периоды, если нет необходимости, нельзя жизнь людей менять. Пусть они ходят, работают, встречаются в этой компании.

Вы уже, наверное, все переболели этим коронавирусом. Дай Бог, конечно, чтобы переболели. 60% переболеет, выработается иммунитет и забудем про этот коронавирус.

Если мы начнем шевелиться и вводить комендантский час – начнется в Беларуси еще больший психоз, потому что люди-то у нас башковитые, один неверный шаг - и от психоза паника начнется, выметут все из магазинов. Правда, продуктов питания хватит, не волнуйтесь.

Когда повысился спрос, я говорю: а вы чего волнуетесь? Молоко, мясо не надо никуда возить, в Россию пробиваться, Китай на какое-то время закрылся. На прилавки – пускай люди едят, если они хотят.

Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем, это точно. А вот в промышленности ни в коем случае нельзя сворачивать работу. Еще раз говорю, через месяц-два и вы и мы поймем, что значит остановить экономику ведущих стран мира.

Я помню все вирусы эти. Птичий грипп был. Это тоже дикий вирус. Все кричали гвалтом. Свиной грипп был. Какая-то атипичная пневмония. Коронавирус называют новым, потому что он не похож на старый. Поэтому и коронавирус закончится рано или поздно. Никто не знает, завтра или послезавтра. Не от нас это зависит.

Но больше всего, откровенно вам скажу, меня волнует Россия. От России не закроешься и мы не будем закрываться. А они попробовали закрыться. Вот глава администрации, генерал вчерашний КГБ. Я говорю: ты своими методами посмотри, что происходит на границе. Они с госсекретарем послали туда группы. Как ездили так и ездят. Только не прямо по этой дороге, а повернули и объехали. И людям не запретишь.

Даже с блоком НАТО на польской границе в прошлые сутки мне доложили 136 человек туда-сюда ходили. С картой поляка, поляки ходят туда-сюда. Спекулянты эти торгуют каким-то тряпьем и каждый день перемещаются.

Да, кто-то пострадает где-то рестораторы, гостиницы, но с меня взятки гладки. Я не закрывал рестораны, я не закрывал гостиницы. Да понятно, меньше люди начали ездить. Мы не поощряем это. Где-то надо туристическую отрасль чуть поддержать. Сейчас выходные. Куда россияне поедут? Конечно, приедут к нам. В гостиницах будут жить, в агроусадьбах.

Они же приедут с деньгами. Мы не должны от них закрываться.