От коронавируса умер актер Витебского театра Виктор Дашкевич 61 31.03.2020, 9:53

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Виктор Дашкевич

Фото: kolastheatre.by

Актер находился на аппарате ИВЛ в течение шести дней.

От коронавируса умер Виктор Дашкевич, актер Витебского национального драматического театра имени Якуба Коласа.

Об этом корреспонденту «Радыё Свабода» рассказали родственники актера.

Днем ранее его жена рассказала, что актер находился в реанимации в Витебске в течение 6 дней на аппарате ИВЛ - у него подтвердили COVID-19. Его жена также провела 5 дней в железнодорожной больнице в Витебске с воспалением легких.

10 и 11 марта актер играл в спектакле «Кот в сапогах», а 18 марта он также контактировал с персоналом театра. Сам театр подтвердил, что один из актеров был госпитализирован с диагнозом COVID-19, но сообщил, что репетиции продолжаются, хотя ближайшие спектакли были отменены из-за «практически пустого зала».

20 марта супруги, работавшие в Витебском театре им. Коласа, почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 21 марта их поместили в Железнодорожную больницу Витебска.

Ясно, что эта смерть от коронавируса в Беларуси далеко не первая, но тут умер известный актер и власти не смогли спрятать правду.