Лукашенко: В Витебске коронавирусом заразились десять врачей 58 31.03.2020, 16:59

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Во всем виноват климат.

Cегодня Лукашенко встретился с главой так называемого совета республики Натальей Кочановой. Кроме предстоящих президентских выборов они обсудили и коронавирус, который диктатор до сих пор называет «психозом».

Лукашенко заявил, что самоизоляция, к которой призывает ВОЗ и лидеры ведущих мировых государств — не выход:

- Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение.

Комментируя смерть от коронавируса актера Витебского театра Виктора Дашкевича диктатор начал противоречить сам себе:

- Мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к пневмонии и прочему еще и этот вирус. Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)… Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?

Также Лукашенко признался, что ситуация в Витебской области, о которой белорусы узнают только благодаря независимым СМИ и блогерам, действительно серьезная, но во всем виноват климат:

- Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы.

Диктатор признался, что в мониторинге развития пандемии полагается на... свои ощущения:

- Мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике [вирусных заболеваний]. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз.

Лукашенко проговорился, что в Витебске десять врачей заразились коронавирусом, что свидетельствует о масштабности пандемии:

- Вот в Витебске знаю — врачи первого уровня — те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава Богу, крепкие люди.