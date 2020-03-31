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Минздрав больше не сообщает, сколько в Беларуси зараженных коронавирусом

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  • 31.03.2020, 18:12
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Минздрав больше не сообщает, сколько в Беларуси зараженных коронавирусом

Минздрав перестал публиковать даже заниженную статистику.

Минздрав подтвердил, что в Беларуси зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. В телеграм-канале не сообщается, сколько пациентов, инфицированных коронавирусом, находятся под медицинских наблюдением. Также не сообщается количество зараженных с начала вспышки в Беларуси.

Вчера, 30 марта, было зарегистрировано 152 случая коронавируса, из них 47 пациентов уже выздоровели.

Утром 31 марта стало известно, что первая смерть больного с коронавирусом в стране произошла в Витебске: там умер 75-летний актер Колосовского театра, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич.

Позже Лукашенко сообщил, что только в Витебске 10 врачей заразились коронавирусом от пациентов.

Как сообщали ранее врачи, количество зараженных коронавирусом в Беларуси гораздо больше, чем сообщает Минздрав.


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