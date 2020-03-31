Театральная общественность Могилева призвала власти ввести карантин 1 31.03.2020, 22:55

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Виктор Дашкевич

Фото: kolastheatre.by

В петиции упоминается смерть от коронавируса актера Виктора Дашкевича.

Представители театральной общественности из Могилева инициировали петицию в Министерство здравоохранения и Министерство культуры с требованием срочно ввести карантин в белорусских театрах. На момент написания статьи петицию уже подписали более 550 человек.

Представители театральной общественности Могилева констатируют, что в Беларуси до сих пор не введены карантин и нынешние ограничительные меры нельзя считать достаточными, пишет «Белсат».

«Продолжая работу в штатном режиме, даже с учетом принятых мер профилактики, мы ставим под угрозу здоровье и жизнь зрителей, работников театра, их родных и близких. Мы считаем это недопустимым!» – говорится в обращении.

В петиции упоминается смерть от коронавируса актера Виктора Дашкевича. «Мы опасаемся, что этот случай может оказаться не единичным», – подчеркивают авторы.

По мнению авторов петиции, во всех театрах Беларуси нужно ввести режим карантина (то есть отменены показы спектаклей текущего репертуара, гастроли, репетиции и другие мероприятия) минимум на две недели. Они также просят сохранить зарплаты для работников театра, снизить планы по доходам и посещаемости, и применить налоговые льготы.

«Также просим по возможности организовать для данных учреждений финансовую поддержку со стороны государства, если ситуация станет критической. Однако при этом мы просим, чтобы все возможные финансовые средства были в первую очередь направлены на борьбу с распространением коронавируса», – отмечается в документе.