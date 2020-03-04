Лукашенко поднял ставки акцизов на импортное топливо в четыре раза 4.03.2020, 10:20

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Кого это коснется?

Согласно указу, от 1 марта в четыре раза увеличились ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, сообщает svaboda.org. Но сделано исключение для белорусских НПЗ. В указе отмечается, что ради недопущения роста розничных цен для белорусских нефтеперерабатывающих компаний к новым ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. Фактически для белорусских НАПЗ никакого роста акцизов не будет.

В указе написано, что документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на белорусских предприятиях по давальческой схеме.

Фактически импортное автомобильное топливо собирались поставлять российские компании, которые имеют здесь свои сети АЗС. Указ ограничивает такую возможность и подталкивает иностранные компании к переработке нефти в Беларуси по так называемой давальческой схемы.

Возможность переработки нефти на подобных условиях для российских компаний предлагалось в начале февраля, когда АЗС сети «Лукойл» ввели ограничения на продажу топлива. Концерн «Белнефтехим» озвучил условия давальческого схемы поставок нефти по формуле 20 на 80, при которых они могли бы поставлять нефть без премии, забирая пятую часть объема поставки на давальческую переработку и загрузку своих АЗС.

Тогда российские компании таким предложением не заинтересовались. Правительство Беларуси по-прежнему считает нецелесообразным платить премию поставщикам в условиях подорожания российской нефти после налогового маневра.