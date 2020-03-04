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Экономист: Назначения Лукашенко напоминают старый анекдот

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  • 4.03.2020, 23:30
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Экономист: Назначения Лукашенко напоминают старый анекдот
Лев Марголин

Зачем правитель назначил вице-премьером по нефтяным вопросам лесника?

Экономист Лев Марголин прокомментировал «Радыё Рацыя» необычное кадровое назначение в правительстве.

Юрий Назаров назначен вице-премьером, отвечающим за энергоносители. До этого он шесть лет возглавлял «Беллесбумпром».

- Когда белорусский правитель снимает одного вице-премьера, значит у него есть какие-то претензии. Наверное, думает, что другой человек может лучше разобраться с этим делом. Но, на мой взгляд, ситуация получается, как в старом анекдоте, когда в публичном доме решили повысить посещаемость, поменяв местами кровати.

Если до этого не заработала нефтеперерабатывающая отрасль, то рассчитывать, что она заработает в будущем тоже особо не приходится. Но, по-видимому, Лукашенко решил, что начинается новая эпоха в нефтяной отрасли Беларуси, а значит там нужны и новые люди.

- Не логичнее было бы назначать на эту должность не специалиста, который всю жизнь проработал в лесном хозяйстве, а именно человека с нефтяной сферы?

- На самом деле на таких высоких должностях больше нужны менеджеры. Есть достаточно специалистов, консультантов, экспертов, которые могут дать объяснения по любым вопросам, но тут нужен именно менеджер - человек, который имеет хорошие организаторские способности.


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