Врачи назвали «супервитамины» для укрепления иммунитета 8.03.2020, 13:14

Они имеют эффект «витаминных бомб».

Многие простужаются зимой и в начале весны, в этот период риск заражения увеличивается. Но тот, кто укрепляет иммунную систему, обычно остается здоровым, утверждает диетолог Ева-Мария Фом Брух. Она объяснила, какие продукты важно использовать для укрепления иммунной системы. Эти «витаминные бомбы» помогут поддержать иммунитет, пишет profile.ru.

Иммунная система отражает патогены, если она укреплена кожей и слизистые оболочки не повреждены. Фом Брух рекомендует употреблять продукты, которые особенно богаты витаминами. Так, шпинат отличается большим содержанием витамина А, который поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, защищает от вирусов. Кроме того, его отличает большое количество железа.

Также в данный период эксперты рекомендуют включать в рацион морковь. В дополнение к витамину С в ней содержится много каротиноидов. Они оказывают антиоксидантное действие и поддерживают иммунную систему. Еще одной полезной «бомбой» называют рыбу, которая содержит полезные витамины группы В, цинк и селен. Последние являются необходимыми микроэлементами и укрепляют защитные силы организма, пишет Focus.de.

Орехи и семена содержат ценные питательные вещества – витамин Е, цинк, селен и медь. Витамином А, С и селеном богата капуста. Кроме того, специалисты обращают внимание на картофель. В нем много витамина С, фосфора, магния, железа, цинка, которые поддерживают организм в борьбе с вирусами.