Десять погибших обнаружили под завалами рухнувшего в Китае карантинного отеля 8.03.2020, 20:12

Фото: AFP

Есть пропавшие без вести.

Десять человек погибли после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу, где находились люди, помещенные на карантин в связи с коронавирусом. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая, передает ВВС.

Спасатели достали из-под завалов 48 человек, есть пропавшие без вести. Спасательные работы по-прежнему идут полным ходом.

71 человек находился в этой пятиэтажной гостинице в момент обрушения, из них 58 - с подозрением на наличие у них вируса.

Обрушение здания произошло в субботу в 19:30 по местному времени и пока неясно, чем оно было вызвано. Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров.

Фото: EPA

Спасатели выводят пострадавшего из-под обломков рухнувшей гостиницы

Как сообщает официальное агентство Синьхуа, на первом этаже с начала китайского Нового года шел ремонт, и полиция уже вызвала на допрос владельца гостиницы.

В Цюаньчжоу зарегистрировано 47 заразившихся новым вирусом, который впервые возник в китайском городе Ухань, расположенном в 1000 км от Цюаньчжоу.

Издание Beijing News приводит слова женщины, родственники которой находились в этой гостинице: "Я не могу связаться с ними, они не отвечают на звонки. Я тоже в карантине [в другом отеле] и очень волнуюсь. Я не знаю, что делать. Они были здоровы, им мерили температуру каждый день, и тесты показывали, что все нормально".

Фото: AFP

По данным на пятницу, в провинции Фуцзянь было 296 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом, а почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, так как контактировали с больными.

По данным ВОЗ, по всему миру число заболевших коронавирусом превысило 101 тысячу человек, из них около 20 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3 тысяч - в Китае.

Фото: EPA