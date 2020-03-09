Белорусские врачи заняты пошивом марлевых масок? 16 9.03.2020, 12:21

3,209

Установлена норма — по 50 штук с каждого отделения.

За последние дни Telegram-канал NEXTA получил уже более десятка писем от медицинских работников о том, что их массово заставляют шить маски прямо на рабочих местах:

— На связи Гродно. Распоряжение для всех поликлиник и больниц сверху: пошив марлевых масок по 50 штук с каждого отделения, — рассказала нам подписчица. — И вот медперсонал вместо того, чтобы заниматься своей деятельностью, сидит и шьет повязки. Толку от таких [масок], как известно, ноль, тем более обычных марлевых.

Оказывается, что покупать сделанные Легпромом маски — это дорого! Дешевле купить марлю и сшить самим. Однако, вот парадокс — когда берем мазок у подозреваемого пациента, то в течение 24 часов этот мазок необходимо доставить в Минск в лабораторию для проведения анализа. Получается, что гонять машину с 1 (одним!) мазком в Минск и обратно — это не так дорого, а маски купить — дорого. Когда мы коллективом задаем логичный вопрос о том, почему нам в областной центр не отправят реактивы для выявления вируса, то отвечают, что это государственная тайна.

Напомним, Минздрав несколько дней молчал о ситуации с коронавирусом в стране. Карантинные мероприятия по стране также отменяются. БНТУ, который по началу перешел на домашнее обучение, возвращается к нормальному режиму работы.