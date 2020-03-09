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Польша первой в ЕС ввела санитарный контроль на границах

  • 9.03.2020, 16:52
Польша первой в ЕС ввела санитарный контроль на границах
иллюстрационное фото

Проверки будут проходить на границах с Германией и Чехией.

Польша решила ввести санитарный контроль на своих границах с Германией и Чехией, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это первое подобное решение в Европе. Проверки на границе с Германией начнутся 9 марта.

В частности введут санитарный контроль на поездах. "Мы будем осуществлять санитарный контроль на границах с Германией и Чехией на главных переездах. Четыре перехода с Германией, один из Чехией", - сказал премьер-министр.

"В начале мы охватим автобусный транспорт, будет проверка в автобусах, где более восьми пассажиров", - добавил он.


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