Польша вводит полный контроль на границе с Беларусью 8 9.03.2020, 22:04

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иллюстрационное Фото: ЕРА

Чрезвычайные меры связаны с распространением коронавируса.

Польша из-за коронавируса 10 марта введет усиленный санитарный контроль на внешних границах с Украиной, Беларусью и РФ. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает "Польское радио".

Каминский сообщил, что в ближайшие несколько часов вся граница Польши будет охвачена комплексной системой санитарной защиты. По его словам, чрезвычайные меры связаны с распространением коронавируса.

Министр считает, что данное решение должно остановить распространение болезни. Систему будут вводить постепенно.

"В 15:00 будут запущены пять ключевых пунктов - четыре на границе с Германией, один - на границе с Чехией. Это связано с распространением эпидемии в Германии. Мы считаем, что чрезвычайно важно в первую очередь защитить границу", - сказал он.

Министр подчеркнул, что пять пограничных пунктов перехода - это места, где в Польшу въезжают рейсовые автобусы и микроавтобусы. По словам Каминского, до вторника контроль будет введен на всей границе Польши.

Комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой и медики.