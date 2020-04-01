Хамская ложь Лукашенко об умершем от короновируса актере 44 1.04.2020, 9:44

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Диктатор оскорбил погибшего от COVID-19 человека.

Вчера от коронавируса умер 75-летний актер Витебского театра имени Якуба Коласа, заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич.

Супруга артиста также переболела воспалением легких. Еще пять актеров Витебского театра имени Якуба Коласа были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Спектакли и репетиции в Витебском театре Министерство культуры отменило только после смерти Виктора Дашкевича.

Комментируя ситуацию со смертью от коронавируса известного человека, факт которой не удалось скрыть властям, Лукашенко допустил хамское высказывание в адрес умершего.

«Мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к пневмонии и прочему еще и этот вирус. Ну мы же просили, ему завтра 80 лет будет… Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал», — заявил диктатор на встрече с главой так называемого «совета республики» Натальей Кочановой.