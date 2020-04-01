Доктора, обратившегося к белорусам из-за коронавируса, выписали из госпиталя 14 1.04.2020, 13:04

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Александр Лобан находится на домашнем карантине.

Оба теста на коронавирус, взятые у доктора Александра Лобана, оказались отрицательными. Поэтому его выписали из больницы, но он не должен выходить из дома, пока не пройдет две недели с момента его прибытия из Нидерландов, сообщает «Гродненская весна».

Доктор Александр Лобан одним из первых врачей в Беларуси сделал громкое заявление по коронавирусу и дал интервью многим изданиям, призывая власти принять более решительные меры против коронавируса.

Сам Алесь Лобан долгое время работал в медицинской структуре в Нидерландах, а недавно посетил Беларусь. Власти назвали это «причиной» для его госпитализации. Почему-то это не совпало с датой приезда врача из Нидерландов, а произошло только после того, когда заявления доктора появились в СМИ.