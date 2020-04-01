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Саудовская Аравия отказалась вести переговоры с РФ по нефти?

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  • 1.04.2020, 13:25
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Саудовская Аравия отказалась вести переговоры с РФ по нефти?

Пресс-секретарь Путина заявил об отсутствии диалога.

Россия и Саудовская Аравия пока не ведут переговоры по нефти. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

«В настоящий момент нет», — ответил он на вопрос идут ли сейчас переговоры с королевством.

Тем не менее, по словам Пескова, российская сторона «традиционно приветствует» совместный диалог и взаимодействие для стабилизации рынков.


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