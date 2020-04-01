Анатолий Лебедько: Мне сообщили, что в Витебской области 1200 инфицированных короновирусом

Анатолий Лебедько: Мне сообщили, что в Витебской области 1200 инфицированных короновирусом23
- 1.04.2020, 14:52
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Оппозиционный политик рассказал о разговоре с врачом одной из районных больниц.
Об этом Анатолий Лебедько пишет на своей странице в «Фейсбуке»:
- Кажется, Лукашенко доблефовался. Поговорил с врачом одной из районных больниц Витебщины. Говорит открытым текстом — ж*па.
30-го марта в Витебской области было зафиксировано 1200 инфицированных короновирусом. В райбольницах и в Витебске нет тестов. А совсем недавно министр здравоохранения бодренько рапортовал, что все под контролем. В госСМИ запустили информацию, что количество проведенных тестов измеряется десятками тысяч. От этой лжи уже тошнит и пучит!
Напомним, витебский врач предупредил власти о возможности повторения итальянского сценария в Беларуси.