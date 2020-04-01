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Народный карантин
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Андрей Курейчик: В Беларуси для вируса идеальная обстановка

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  • 1.04.2020, 18:15
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Андрей Курейчик: В Беларуси для вируса идеальная обстановка
Андрей Курейчик

С огромным количеством массовых мероприятий.

В качестве общественного диагноста коронавируса «Свободные новости» попросили выступить одного из самых известных белорусских сценаристов (художественные фильмы «Движение вверх», «Ёлки», «Гороскоп на удачу», «Юленька», «Любовь-Морковь» и ряд театральных пьес) Андрея Курейчика.

—Ты был одним из первых, кто начал бить в набат по поводу коронавируса. Есть какая-то польза?

— Я считаю, что человечество столкнулось с чрезвычайной ситуацией. Вирус, который вызвал беспрецедентный кризис в мире, — это глобальный вызов. Против него нет лекарства, нет протоколов лечения, нет вакцины. Он очень быстро распространяется. Он имеет высокую смертность среди групп риска. Самые богатые и организованные страны мира пока не справились с пандемией. Италия и Испания опережают Беларусь по коронавирусу на месяц или на несколько недель, теперь они завалены трупами. Их не успевают сжигать в крематориях.

Аналогичная ситуация начинает складываться даже в богатейшем Нью-Йорке. Что же тогда ждет страны с менее богатыми и менее развитыми системами здравоохранения? Единственный способ в мире замедлить развитие эпидемии — это карантин. Но именно эти меры наша страна отказывается применять в полной мере.

— В своем «карантиноблоге» ты, особо не подбирая слов, обещал, что из людей «полезет дерьмо», имея в виду все плохое. Полезло?

— Мир стал другим. Все страны вокруг нас в той или иной мере закрылись, ввели карантин, меры по предотвращению быстрого развития эпидемии. В Беларуси же, как всегда, встал вопрос: экономика или спасение жизни людей, прежде всего стариков. Многие, и наше руководство в том числе, в этой ситуации сделали выбор — не трогать экономику. Прибыли дискотек и аквапарков, кинотеатров и метро у нас важнее, чем риск заразить тысячи людей, из которых определенный процент погибнет.

Что касается «дерьма»… Первое «дерьмо», с которым мы столкнулись, — полное отсутствие социальной ответственности как со стороны власти, так и со стороны, к сожалению, отдельных групп населения.

Второе «дерьмо», это скупка того, что надо и не надо, лишь бы пережить возможный дефицит. Понятно, что в этом случае всем этих же продуктов может и не хватить.

Ну, и третье — отношение молодых. Мы-то, мол, выживем, поэтому чего себя ограничивать? В группе риска-то старики...

Западная Европа, США, большинство цивилизованных стран дали ясный ответ — экономические потери менее важны, чем жизнь и здоровье людей. И сейчас идут на любые жертвы ради своего населения. У нас пока все наоборот.

— Некоторые начали обвинять тебя в подыгривании властям…

— Я не слежу за тем, кто и в чем меня обвиняет. Я вообще не трачу свое время на дураков.

— Не опасаешься, что власть увидит в твоем видео фейк?

— Я говорю свое мнение. Да, я не верю властям, потому что сравниваю графики аналогичных стран по размерам и старту эпидемии, вижу, что там карантин, а количество зараженных в разы больше, чем у нас. А у нас для вируса идеальная обстановка с огромным количеством массовых мероприятий, и почему-то он почти не заражает.

Почему? У белорусов какая-то особая ДНК? Я задаю те вопросы, которые волнуют каждого.

— Чем занимаешься на «самокарантине»? Помнится, ты анонсировал сценарий про известную лыжницу?

— Сценарий про Елену Вяльбе снимается, большую часть фильма режиссер Николай Хомерике успел уже снять. Он выйдет в следующем году. А на «самокарантине» я написал новый сценарий. Это драма под названием «Автобус». А вообще, «самокарантин» — это прекрасная возможность не только для отдыха, рефлексии, но и для саморазвития: посмотреть фильмы, которые вы не успели посмотреть из-за занятости, почитать книги, поговорить с детьми и близкими, заняться, наконец, собой…


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