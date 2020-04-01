Билл Гейтс назвал три шага для победы над коронавирусом 4 1.04.2020, 18:44

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Билл Гейтс

Американский миллиардер призвал к тотальному карантину.

Американский миллиардер и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс уверен: США слишком поздно вступили в борьбу с коронавирусом, пишет The Washington Post (перевод - investing.com). Но даже если принятие мер социального и экономического характера в стране и носило запоздалый характер, все равно еще есть возможность обратить эту борьбу в свою пользу. Для этого уже сейчас нужно выбрать правильное и мудрое решение, которое повлияет на то, как скоро начнет сокращаться количество заболевших, как долго будут закрыты предприятия и сколько американцев еще похоронят своих близких, говорит Гейтс.

Бизнесмен предложил подход к решению проблемы, который состоит из трех шагов: во-первых, последовательное общенациональное закрытие всех несущественных видов бизнеса, поскольку даже несмотря на призывы экспертов в области здравоохранения, некоторые штаты и округа еще не объявили полный карантин. Для примера: кое-где еще действуют общественные пляжи, в других местах работают рестораны и кафе, где официанты подают клиентам заказанные блюда. Люди могут без труда переезжать из города в город и из штата в штат. Но это «дорога, ведущая в ад», полагает Гейтс. Все здесь должно быть предельно ясно: закрытие на карантин не должно иметь исключений. До тех пор, пока по всей Америке не начнет сокращаться количество жертв вируса — а это может занять 10 недель и более — никто не должен продолжать вести свою обычную жизнь или нарушать правила режима самоизоляции и карантина, иначе это будет стоить многих тысяч жизней, уверен он.

Вторым шагом, по представлению Гейтса, является тестирование на коронавирус, которые должно стать доступнее. Его результаты следует обобщать, чтобы быстро определить всю картину в целом и точно знать, когда настанет время вернуться к нормальной жизни. Есть хорошие примеры для подражания: штат Нью-Йорк недавно расширил свои мощности до более чем 20 тыс. тестов в день. Помимо количества следует позаботиться и о качестве тестирования: нужны более эффективные методы, такие как самотестирование — оно позволяет пациентам брать пробу самостоятельно, не подвергая при этом опасности медицинского работника.

Кого тестировать в первую очередь — важнейший вопрос: это должны быть те люди, которые ответственны за других, такие как медицинские работники, а следом за ними пациенты, имеющие серьезные симптомы, люди, в наибольшей степени подверженные риску, и те, кто, скорее всего, уже инфицирован.

Таким же образом обстоят дела с медицинскими масками и аппаратами ИВЛ, говорит Гейтс. Если губернаторы 50 штатов будут соперничать за получение недостающего оборудования, а больницы вынуждены платить за него непомерные цены, это никак не поможет решить кризис, а только усугубит ситуацию.

И третий шаг — разработка вакцины и политика властей в этом отношении. Сейчас ученые трудятся над решением этой проблемы; а политики могут помочь, не раздувая слухов и не паникуя. Ведь еще до того, как гидроксихлорохин был одобрен в качестве экстренной вакцины против коронавируса, люди начали закупать его в огромных количествах. Это затрудняло его поиск пациентам с волчанкой, которым он нужен для выживания. Но разработка вакцины — это только полумера, на которую в лучшем случае уйдет 18 месяцев. Чтобы защитить не только американцев, но и жителей других стран, понадобится изготовить миллиарды ее доз. Без нее развивающимся странам грозит еще больший риск заражения, чем развитым, так как им труднее физически дистанцироваться и закрывать предприятия, заключает Гейтс.